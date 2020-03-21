Сахарный диабет первого типа был разделен на две болезни

21.03.2020, 21:42, Новости дня

Сахарный диабет первого типа был разделен на две отдельные болезни командой эндокринологов.

Результаты нового исследования патоморфологических изменений поджелудочной железы подтвердили наличие двух эндотипов. Во время научной работы учеными был проведен анализ образцов ткани пациентов с сахарным диабетом первого типа. Выяснилось, что фрагменты условно разделились по совокупности этиологических механизмов проинсулина. У подростков, которые страдают сахарным диабетом, в клетках наблюдалась потеря способности к полной модификации в инсулин, а у детей до 13 лет в клетках наблюдался характерный биосинтез полипептида.

Ученые выяснили, что существует два различных вида сахарного диабета первого типа, которые зависят от патоморфологической картины и гистологии.