 

Футболист “Ювентуса” Дибала стал третьим игроком клуба с коронавирусом

21.03.2020, 21:31, Новости дня

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала сообщил о том, что заражен коронавирусом. Это стало известно после того, как он получил результаты теста.

"Всем привет. Хочу сообщить о том, что мы с моей девушкой Орианой получили итоги тестов на коронавирус, — написал Дибала в своем личном Instagram-аккаунте. — Они дали положительный результат. К счастью, мы находимся в идеальных условиях".

 

Таким образом, Дибала стал третьим игроком "Ювентуса" — после Даниэле Ругани и Блеза Матюиди, который заразился COVID-19.

Ранее уже проходила информация о том, что Дибала был заражен коронавирусом, однако как сам игрок, так и его клуб от этой информации открещивались.



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