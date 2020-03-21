Коронавирус в Израиле: такого не было даже во время войны и интифады

21.03.2020, 21:31, Новости дня

На Ближнем Востоке первая смерть от коронавируса — в Израиле. Пациенту было 88 лет. Всего же заразились почти 900 человек. Как из-за этого изменились святые места?

В тишине слышен стук собственных каблуков по древней мостовой у Яффских ворот. В Великий пост здесь обычно шумит многоязычная толпа, перекрываемая гортанными криками лавочников и гидов. В глазах таксистов — восточное уныние. "Уже несколько дней ни одного заказа, ни одного пассажира. Мы стоим здесь часами, а потом возвращаемся домой, не заработав ни шекеля", — сказал один из водителей.

Пахнувший ладаном и пряностями город-базар похож сегодня на декорацию. Редкие торговцы выходят из дома, разве чтобы поиграть с соседом в шеш-беш, Рассчитывать им не на что — израильские границы закрыты теперь для всех без исключения иностранцев.

"Я живу здесь и работаю в лавке уже 26 лет и не помню ничего подобного. Ни во время войны, ни во время интифады ничего такого не было", — признался один из продавцов.

На площади перед храмом Гроба Господня пусто. Древние дубовые ворота полуприкрыты Внутрь еще можно войти, но все может измениться в любой момент. Уже несколько дней службы в храмах Святой земли ведутся в закрытом режиме. Больше десяти не собираться. Дистанция обязательна. Так пусто в храме не было со времен османского владычества – всего лишь несколько греческих и армянских монахов, ни одного паломника.

Два-три монаха в храме, вмещающем до десяти тысяч человек в Великую субботу, когда православный мир собирается на освящение Благодатного огня. Официально еще не объявлено, но, скорее всего, в этом году церемония пройдет в безлюдных стенах.

На Храмовой горе пятничную молитву мусульмане совершали на улице. Мечеть Аль-Акса закрыта. В субботних синагогах не читали шаббатнюю главу Торы. Лишь отважные ортодоксы кое-где собирались группами по десять человек. Разумные ребе оповещали паству, живущую без телевизора и Интернета, о строгих правилах карантина. А главный сефардский раввин даже разрешил держать включенными телефоны в шаббат, чтобы следить за рекомендациями Минздрава.

Не собираться компаниями, не ходить в гости, за редким исключением не ходить на работу, не посещать парки, пляжи, детские площадки — в Израиле теперь это правила жизни, утвержденные указом премьера. Полиция обеспечивает режим карантина, штрафуя и заводя дела на злостных нарушителей. Отделить людей друг от друга, облегчить нагрузку на больницы, выиграть время. Это — путь, выбранный властями страны, где число диагностированных случаев COVID-19 стремится к тысяче. 700 тысяч израильтян, оказавшиеся в неоплачиваемом отпуске и зарегистрировавшиеся в эти дни на бирже труда, уже заплатили свою цену за этот выбор. И это, вероятно, только первый взнос.