Врачи категорически запрещают лежать после еды

21.03.2020, 21:30, Разное

Врачи рассказали, почему крайне вредно лежать после еды. Категорический запрет относится даже к 20-минутному отдыху на диване, так как он способен спровоцировать увеличение веса.

Горизонтальное положение тела после сытного обеда провоцирует достаточно серьёзную проблему – грыжу пищеводного отверстия диафрагмы. Симптомами данного недуга являются отрыжка, изжога, рвота и икота. В ряде случаев наблюдаются ощутимые боли за грудиной, ошибочно принимаемые мужчинами и женщинами за болезни сердца. Вместе с тем частота сердечных сокращений значительно возрастает, возможны устойчивые боли в данной области. Послеобеденный отдых может спровоцировать сухой продолжительный кашель и одышку, причём без явных признаков заболеваний органов дыхания.

Лежать после обильной трапезы опасно, заявляют медики. Среди других признаков грыжи пищеводного отверстия диафрагмы называют также существенное посинение кожных покровов. Иногда возникают значительные проблемы с глотанием, когда пища или жидкость попадают в нос, гортань и трахею. Ранее медики предупредили об опасности для сердца малоподвижного образа жизни.