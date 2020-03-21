Трамп: каждый американец должен внести свой вклад в борьбу с коронавирусом

21.03.2020, 21:18, Новости дня

Каждый американец должен внести свой вклад в борьбу с нынешней пандемией. Об этом заявил президент Дональд Трамп 21 марта, выступая на брифинге, посвященном ситуации с распространением COVID-19. Речь в данном случае идет, как пояснил президент, не только о медицинском персонале, сотрудниках различных федеральных и местных служб, военнослужащих, но и обо всех жителях страны, которые должны соблюдать требования властей об ограничении передвижения и соблюдении строгого карантина.

Триллион долларов на борьбу с пандемией

Трамп отметил, что администрация и Конгресс приближаются к соглашению о следующем пакете экономических мер для борьбы с коронавирусом. Предполагается, что в американскую экономику поступит более 1 триллиона долларов в виде государственной помощи.

Белый дом и лидеры Конгресса завершают переговоры о следующем законопроекте, который будет призван простимулировать американскую экономику и жителей страны, пострадавших от пандемии нового коронавируса.

«Никогда не было ничего похожего на то, что мы делаем сейчас на [Капитолийском] холме. Ведутся переговоры. Митч Макконнелл, Чак Шумер, они все там, Кевин Маккарти и Нэнси Пелоси. Все они ведут переговоры, и все усердно работают, желая найти решение, которое станет правильным», – сказал Трамп.

В субботу представители Конгресса и администрации продолжили обсуждение законопроекта, предусматривающего финансовые вливания в экономику в размере более 1 триллиона долларов. Окончательное решение пока не достигнуто.

О тестах на коронавирус

Вице-президент Майк Пенс, который также участвовал в пресс-брифинге, рассказал, что на данный момент тесты на наличие коронавируса прошли более чем 195 000 американцев, из них 19 343 теста оказались положительными. Пенс отметил, что в это число не входят окружные больницы и медицинские лаборатории по всей стране.

В общей сложности сейчас, по данным CNN, в США более 21 тысячи человек заразились коронавирусом.

Пенс подтвердил, что он и его жена Карен проверятся на наличие коронавируса. В пятницу стало известно, что сотрудник аппарата Пенса заразился коронавирусом. Однако Пенс и президент США Дональд Трамп не имели с ним тесных контактов.

Об оборонном производстве

Во время вчерашнего брифинга президент заявил, что ввел в действие Закон об оборонном производстве. Эта мера предназначена для того, чтобы позволить правительству США ускорить производство масок, респираторов, аппаратов искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования для борьбы со вспышкой коронавируса. Закон был введен в действие в четверг вечером.

Также, по словам президента, администрация в пятницу приостановила проценты и выплаты по федеральным студенческим кредитам как минимум на следующие 60 дней.