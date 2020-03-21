Два учителя из Украины попали в список 50 лучших преподавателей мира

21.03.2020, 21:13, Новости дня

Двое учителей из Украины – Наталья Гладких и Александр Жук – вышли в финал престижной премии Global Teacher Prize. Полный список 50 финалистов опубликован на странице премии в Facebook 20 марта.

Наталья Гладких работает в Киеве с детьми с нарушениями развития. В 2017 году была финалисткой Global Teacher Prize Ukraine. На сайте премии говорится, что Гладких мечтает создать инклюзивный образовательный центр, в котором смогут вместе учиться “и стать полноценными гражданами” дети с нарушениями развития и без них.

Natalya Hladkykh teaches in Kyev, Ukraine. Her dream is to create an affordable inclusive educational centre where… Posted by Global Teacher Prize on Reede, 20. märts 2020

Александр Жук – учитель информатики из Запорожья. Он работает с детьми с нарушениями слуха, сообщается на сайте премии. Специально для этого он выучил язык жестов. В 2018 году Жук выиграл Global Teacher Prize Ukraine, а также получил звание “Заслуженный учитель Украины”. В случае победы в конкурсе он собирается потратить премию на организацию мероприятий для детей с особыми образовательными потребностями, синдромом Дауна или нарушениями слуха в Запорожской области.

Oleksandr Zhuk teaches computer science in Zaporizhzhia, Ukraine. Oleksandr first went to work in education as a social… Posted by Global Teacher Prize on Reede, 20. märts 2020

В финал конкурса также вышли учителя из Уругвая, США, Вьетнама, Испании, Индонезии, Австралии, Турции, Италии, Аргентины, Португалии, Бразилии, Парагвая, Сербии, Великобритании, Южной Кореи, Мексики, Японии, Кении, России, ОАЭ, ЮАР, Малайзии, Нигерии, Чили, Польши, Индии, Уганды, Перу, Канады, Колумбии, Саудовской Аравии, Чехии, Зимбабве, Филиппин и Китая.

Победителя премии выберут из 50 финалистов.

Премия Global Teacher Prize в размере $1 млн ежегодно с 2014 года присуждается фондом Varkey Foundation учителю, который внес выдающийся вклад в свою профессию. В ее жюри входит около 150 человек. Цель премии – повышение престижа учительской профессии.

В прошлом году награду получил учитель естественных наук из Кении Питер Табичи.