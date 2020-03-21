Инфицированный коронавирусом нардеп Шахов сообщил, что у него обнаружили пневмонию

21.03.2020, 21:13, Новости дня

Народный депутат Украины, член группы “Довіра” Сергей Шахов, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщил 21 марта в Facebook, что у него обнаружили пневмонию.

“Как обещал, сообщаю обо всех изменениях своего состояния. Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей, остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы”, – написал он.

Друзі, як обіцяв, повідомляю про всі зміни свого стану. Сьогодні мені зробили рентген, який показав незначну пневмонію…. Posted by Сергій Шахов on Laupäev, 21. märts 2020

Пневмония – одно из осложнений коронавирусной инфекции.

Шахов заболел после возвращения из заграничной поездки. По данным LB.ua, он прилетел в Украину 11 марта. После этого не посещал сессии парламента, но присутствовал на заседании комитета по вопросам экологической политики 12 марта, а также участвовал в нескольких телевизионных программах 12–13 марта.

19 марта Шахов сообщил, что COVID-19 подтвердили также у его жены. “Я не вижу в этом никакой проблемы, и мне кажется, что многие уже переболели вирусом. Думаю, и дети мои тоже, и родственники. Я чувствую себя относительно хорошо, кашляю немного. Жена тоже в порядке”, – сказал он.

20 марта в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что Шахов общался примерно с 80 людьми, все они прошли тесты на COVID-19.

В Украине зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусом, три из них – с летальным исходом, один человек выздоровел.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса, по состоянию на 21 марта в мире зарегистрировано 277 449 случаев заражения коронавирусной инфекцией, летальных исходов – 11 561.