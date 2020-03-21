В Киеве зарегистрировали семь новых случаев коронавируса

21.03.2020, 21:13, Новости дня

В Киеве вечером 21 марта были подтверждены семь новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

“Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтвержденные тесты двух женщин (29 и 39 лет) и пяти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет. В целом на сегодня в столице – 10 случаев заболевания COVID-19”, – написал он.

По информации Кличко, восемь киевлян заразились за границей, двое жителей столицы контактировали с заболевшими в Житомирской области и Киеве.

Пятеро из 10 пациентов лечатся в Александровской клинической больнице, пятеро – в самоизоляции дома.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 21 марта, общее количество инфицированных в мире составляет 284 566, умерли 11 868 человек.

К 21 марта в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусной инфекцией. Пациенты с COVID-19 есть в Черновицкой (25), Киевской (три), Житомирской (два), Ивано-Франковской (два), Днепропетровской (два), Донецкой (один), Харьковской (один), Львовской (один), Тернопольской (один) областях и Киеве (три). Трое из заболевших умерли: по одному человеку – в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

21 марта СМИ сообщали о первом заболевшем коронавирусной инфекцией в Луцке, однако эта информация пока не подтверждена официально.