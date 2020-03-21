Ясновидящая Кажетта Ахметжанова: «Об отмене Олимпиады-2020 из-за коронавируса волноваться не стоит»

21.03.2020, 21:09, Разное

Казахская ясновидящая, участница мистического шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова дала прогноз относительно вероятности отмены из-за пандемии коронавируса Олимпиады-2020 в Токио. Ведунья считает, что людям, уже купившим билеты на одно из самых масштабных спортивных мероприятий года, волноваться не стоит, так как оно пройдёт запланировано.

Ясновидящая уверена, уже к маю текущего года ситуация с коронавирусом начнёт стабилизироваться, поэтому все важные мероприятия, в числе которых и Олимпиада-2020, не будут отменяться или откладываться. Ахметжанова недавно побывала в Японии, поэтому лично видела, как в стране готовятся к Олимпийским играм, ожидая зрелищного действа с большим количеством гостей. При этом шаманка говорит, что далеко не все страны отправят своих спортсменов в Токио, несмотря на открытие границ.

Относительно ситуации с коронавирусом в РФ Кажетта Ахметжанова увидела, что эпидемия продлится примерно до середины мая. Сейчас же она рекомендует населению не поддаваться панике, не скупать «про запас» продукты и средства гигиены, проблем с поставками которых не намечается. Кроме того, ясновидящая предупредила, на фоне «человеческих страхов» из-за коронавируса могут активизироваться мошенники, в связи с чем стоит быть внимательными и по меньшей мере не впускать в жильё неизвестных «дезинфекторов», обязательно проинформировав о возможных рисках юных и пожилых родственников.