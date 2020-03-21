 

Ubisoft бесплатно раздаст Ghost Recon Breakpoint

21.03.2020, 21:09, Разное

Ubisoft сообщила, что с 24 марта на протяжении четырех дней можно будет бесплатно получить Child of Light. Ровно через неделю в общем доступе появится и Ghost Recon Breakpoint.
«Мы готовы порадовать поклонников шутеров отличной новостью. Уже на следующей неделе все желающие смогут ознакомиться с первой частью франшизы Ghost Recon Breakpoint. Позднее планируется сделать «игрой выходного дня» Rabbids Coding. С 24 марта в общем доступе появится Child of Light. Рекомендуем следить за анонсами, так как они будут выходить регулярно», – говорится на сайте Ubisoft.
Компания также ранее организовала большую распродажу на собственном ресурсе и в магазине Steam от Valve. Купить игры, представленные в перечне, теперь можно со скидкой до 50 процентов. В среднем, все релизы подешевели на 400 рублей. Уже сейчас Assassin’s Creed Odyssey можно приобрести со скидкой в 45 процентов.

Rabbids Coding, которая также доступна бесплатно, представляет собой игру, обучающую программированию. Она специально разработана для желающих выучить базовые кодовые языки. В Steam анонсировали раздачу сразу пяти игр, но их названия пока не были обнародованы.



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