 

Мужчину изнасиловали на автомойке в Самарской области

21.03.2020, 21:09, Разное

В Самарской области клиента одной из местных автомоек изнасиловали. Потерпевший должен будет пройти медэкспертизу для окончательного судебного заключения.
Правоохранители узнали об инциденте на автомойке посредством публикации в социальной сети. После уточнения личности пострадавшего и возможного злоумышленника было возбуждено уголовное дело.

На данный момент проводится допрос потерпевшего для выяснения всех деталей произошедшего. В дальнейшем состоится судебная экспертиза для выяснения, действительно ли мужчину подвергли действиям сексуального характера.



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