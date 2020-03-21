Мужчину изнасиловали на автомойке в Самарской области

21.03.2020, 21:09, Разное

В Самарской области клиента одной из местных автомоек изнасиловали. Потерпевший должен будет пройти медэкспертизу для окончательного судебного заключения.

Правоохранители узнали об инциденте на автомойке посредством публикации в социальной сети. После уточнения личности пострадавшего и возможного злоумышленника было возбуждено уголовное дело.

На данный момент проводится допрос потерпевшего для выяснения всех деталей произошедшего. В дальнейшем состоится судебная экспертиза для выяснения, действительно ли мужчину подвергли действиям сексуального характера.