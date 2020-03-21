 

«Почта России» остановила отправку сообщений в 15 стран

21.03.2020, 21:08, Новости дня

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами, временно прекратившими обработку международной почты из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе компании.

«Ограничения коснулись Монголии, Кувейта, Ливии, Перу, Молдавии, Шри-Ланка, Туниса, Каймановых Островов, Французской Полинезии, Ливана, Филиппин, Мальдив, Острова Пасхи (Чили), Мьянма, Эквадора. Все эти государства временно не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту», – сообщили в «Почте России», передает ТАСС.

Там отметили, что из-за мер по борьбе с распространением коронавируса, принятых в этих странах, доставить туда отправления пока не представляется возможным.

«Стоит отметить, что в настоящий момент в мире нет ни одного подтвержденного случая заражения через пересылаемые предметы. ВОЗ также исключает возможность передачи вируса через почтовые отправления», – подчеркнули в пресс-службе. 

В начале марта китайская компания AliExpress впервые сообщила о возможных задержках посылок из-за эпидемии коронавируса.



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