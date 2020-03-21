 

Песков объяснил решение РФ помочь Италии

21.03.2020, 21:08, Новости дня

Россия предложила Италии помощь в борьбе с коронавирусом, так как в этой стране очень тяжелая эпидемиологическая ситуация, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Как известно, Италия переживает крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию. Принимая решение об оказании помощи Итальянской Республике, [президент Владимир] Путин прежде всего исходил из гуманитарных соображений», – отметил представитель Кремля, передает ТАСС.

Он отметил, что все страны мира столкнулись с серьезной угрозой коронавируса.

«Для победы над ним нам всем необходимо объединение усилий и возможностей. Только так, вместе, все страны могут взять под контроль распространение этого вируса», – подчеркнул Песков.

Напомним, в субботу российский лидер в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом.

Россия планирует поставить в Италию средства защиты, мобильные комплексы на базе «КамАЗа» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинское оборудование и отправить бригады медиков.



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