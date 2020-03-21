Мнение: Набор паникёра, некачественная тушёнка и сколько россияне сэкономят на кризисе

21.03.2020, 21:05, Разное

1. Вот уже и торговые сети начали подстраиваться под тревожную обстановку, а не просто спазматически заполнять товаром опустошённые полки с туалетной бумагой и макаронами. В «Ашане» начали продавать специальные наборы для паникёров, где все необходимые панические товары собраны заранее:

https://lenta.ru/news/2020/03/19/nabor/

Сотрудники сети супермаркетов «Ашан» в Москве начали собирать для покупателей готовые наборы для паникующих из-за распространения коронавируса. Видео из магазина опубликовано в Twitter пользователя @WildWildMoscow.

В ролике видно, что наборы длительного хранения «для паникёров» в тележках стоят сразу на входе в торговый зал. Они укомплектованы крупами, макаронами, мукой, сахаром, растительным маслом, туалетной бумагой. Одна такая тележка в зависимости от содержимого стоит от 2,6 до 3,5 тысячи рублей.

Решение выглядит довольно удобно и рационально, благодаря этому можно сэкономить время и быстро вырваться из магазина, в котором, между прочим, много подозрительно кашляющих людей.

Лично я при чтении новости испытал ностальгию по советским продуктовым наборам, которые составлялись из дефицитных продуктов и распределялись между работниками предприятий. Непонятно одно — почему в наборы не добавили упаковку одноразовых масок-респираторов и литр спирта для дезинфекции?

2. Если, кстати, кто-то закупается впрок консервами, особенно тушёнкой и сгущёнкой, то следует обращать внимание на название.

Оказывается, качественные продукты, согласно действующим правилам, должны называться «тушёная говядина» и сгущённое молоко», а привычные нам названия «тушёнка» и «сгущёнка» не соответствуют ГОСТу. Об этом говорится в исследовании «Роскачества», посвящённом уловкам производителей:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e6ea0b09a79472df854129e

«Тушёнкой» производители называют не мясные консервы, а мясорастительные (с соевым белком и водой). Народное название часто используется для того, чтобы ввести покупателя в заблуждение. Тушёнка изготовляется не по ГОСТу, а по собственным техническим условиям производителя. <…>

…на прилавках можно встретить продукт с заменителем молочного жира, продающийся под наименованием «Сгущенка». При этом сгущенным молоком он не является, говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация с «Варенкой», которая не подходит под определение вареного сгущённого молока. По ГОСТу ни в сгущённом, ни в вареном сгущённом молоке заменителей молочного жира быть не должно.

Эксперты напомнили, что бренд-мимикрия (маскировка одного продукта под другой при помощи цветовой гаммы, формы и графических элементов) часто применяется производителями, но не считается нарушением.

В «Живом Журнале», кстати, недавно публиковали масштабный обзор тушёнки, выиграла ОМКК:

https://api-ano.livejournal.com/860596.html

Лично я больше доверяю таким обзорам. ГОСТ — понятие растяжимое, наличие этих четырёх букв на упаковке ещё ровно ни о чём не говорит.

3. Исследователи ожидают серьёзный позитивный эффект от эпидемии. Помимо формирования запасов на чёрный день, россияне смогут сэкономить и отложить значительные суммы денег:

https://lenta.ru/news/2020/03/19/save_some_money/

Коронавирус оказался выгоден для россиян из-за экономии денег на досуге и транспорте во время карантина. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza, поступившем в «Ленту.ру».

По данным аналитиков, расходы среднестатистического россиянина, если он не пользуется транспортом, не ходит в кафе и рестораны и не посещает развлекательные и культурные мероприятия, могут сократиться на треть.

Больше всех могут сэкономить жители Архангельской области — их расходы сократятся на 46 процентов (около 12,5 тысячи рублей). На втором месте Москва — жители столицы могут сократить траты на 45 процентов и сэкономить 17,8 тысячи рублей. На третьем месте Ненецкий автономный округ — 35 процентов, или 12,9 тысячи рублей.

Любопытно, что на развлечения россияне тратят целую треть доходов. Это много говорит об уровне нашей жизни.

Вместе с тем, как представитель малого бизнеса, я ожидаю, что карантин приведёт к неприятным экономическим последствиям. Уже сейчас несколько моих знакомых бизнесменов перешли в режим «готовимся к банкротству».