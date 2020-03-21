Мнение: Коронавирус на Рублевке…

21.03.2020, 20:55, Разное

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 53 человек. Число заболевших достигло 306 человек.

Наибольший прирост дало Подмосковье. Там за сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 17 человек. На сегодня в Подмосковье – 35 зараженных. И все это люди, которые выходные 6-9 марта провели в Мюнхене, Вероне, Франкфурта-на-Майне, Женеве, катались на лыжах в Куршевеле… Многие вернулись в Россию не рейсовыми самолетами, а на бизнес-джетах…

У меня есть сильные подозрения, что большинство заболевших – это обитатели Рублевки или Барвихи… Кто бы стал тестировать простых и бедных без признаков заболевания, которые уже трудно называть простудой или гриппом ?

Неспроста же элитную гимназию им. Примкова в деревне Раздоры Одинцовского района еще 13 марта закрыли на карантин…

В общем, похоже, коронавирус – если и не в целом в России, то в Москве и Подмосковье – становится роковой болезнью для элиты.

А может это сигнал им всем от Всевышнего? Что скромнее надо жить?

На снимке: здесь прижился коронавирус? Фотография отсюда