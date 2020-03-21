Симонян сказала, как надо поступить главному инфекционисту Ставрополья

21.03.2020, 20:53, Новости дня

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к главному инфекционисту Ставропольского края Ирине Санниковой, которая скрыла от начальства факт поездки в Испанию.

Симоньян в своем телеграм-канале пожелала врачу скорейшего выздоровления.

«А сразу после выздоровления – уйти в монастырь и до конца дней отмаливать свой идиотизм», – заключила главред.

вернувшись из Испании, Санникова продолжила ходить на работу. Правоохранители усмотрели в действиях медика признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности. Позже стало известно, что инфекционисту грозит уголовное дело.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказался на тему Санниковой. По словам Онищенко, Санникова долгое время работает инфекционистом, поэтому у нее «притупилась бдительность». Он предположил, что женщине показалось, что ее «не берет ни одна зараза».