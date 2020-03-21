Захарова рассказала об усилиях МИД по возвращению россиян

21.03.2020, 20:48, Новости дня

МИД делает все необходимое для возвращения на родину застрявших за рубежом граждан России, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Все усилия внешнеполитического ведомства и наших посольств <…> сейчас сконцентрированы на помощь нашим гражданам. Учитывая, что посольства в тех странах, которые в общем-то являются сейчас таким эпицентром развития событий, малочисленны, <…> то и надо заниматься организационными вопросами, вывозом людей, оформлением документов, ведением переговоров с местной стороной и постоянно онлайн информированием столицы <…>», – сообщила Захарова в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Дипломат добавила, что каждый департамент отправил сотрудников в ситуационно-кризисный центр, чтобы обеспечить круглосуточный режим работы. Она отметила, что такая мера применяется в первый раз за все время ее работы в ведомстве.

«Я за свою 21-летнюю историю работы в министерстве ничего подобного не видела, не сталкивалась и не встречала. Обычно для страны чрезвычайные меры предпринимаются, когда нужно вывезти из одного государства людей, <…> таких государств сейчас сотни, а людей тысячи. <…> Ни одна страна еще с подобным не сталкивалась. И очень хочется, чтобы люди сейчас это осознали, что мы живем в реальности, которую еще не переживали. И никакого опыта нет для решения подобных вопросов», – отметила Захарова.

На данный момент, по словам Захаровой, около 9-10 тыс. россиян заявили о желании вернуться на родину из-за границы. Это число постоянно меняется, отметила она.

«Мы эту цифру оценили вчера как примерно 9-10 тысяч [человек], но она очень условная. Многие ее почему-то восприняли как общую цифру находящихся за рубежом граждан. Это не так: их, конечно, в десятки раз больше. Речь идет о тех людях, которые зарегистрировались на источниках и ресурсах наших посольств или министерства иностранных дел и заявили о желании покинуть ту или иную страну при помощи российского государства – либо частных перевозчиков, либо путем организации их выезда», – сказала представитель ведомства.

Она обратилась к людям, которые все же решили отправиться в отпуск, несмотря на рекомендации не покидать страну.

«Невозможно объяснить им, что они могут попасть в ловушку. <…> Я понимаю, что если человек уже принял для себя какое-то решение внутренне, и оно отвечает его философии, отговорить его практически невозможно. Но это будет дополнительная нагрузка для того, чтобы вытащить их обратно, хотя бы об этом нужно помнить. Не думаете о себе, подумайте о тех людях, которые сейчас занимаются спасанием и вывозом ваших же сограждан», – отметила дипломат.

Ранее сообщалось, что порядка 2 тыс. россиян не могут покинуть Египет из-за прекращения авиасообщения.

В пятницу Росавиация сообщила, что выработан механизм перевозки россиян из стран со сложной эпидемиологической ситуацией в связи с распространения нового коронавируса.