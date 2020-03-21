Мнение: Глубина

21.03.2020, 20:46, Разное

Читаю тут в Дзене (новая жвачка, оторваться невозможно) про любимый самый смешной на свете мультик:

“Не сразу получилось и с музыкой. Григорий Гладков, в то время – начинающий молодой композитор, никак не мог “нащупать” верное музыкальное решение. Решение подсказал сам режиссёр, Александр Татарский. Сам композитор вспоминал об этом так:

«Гришка, мультик у нас смешной, но в конце должна быть грустная мелодия. Надо чтобы было, как у Феллини, чтобы было очень весело, а в конце такая грустная мелодия, под которую нас с тобой и похоронят». Из воспоминаний Г.Гладкова

Так и случилось. Музыка из мультфильма “Падал прошлогодний снег” звучала в 2007 году на похоронах Александра Татарского, умершего в 57 лет от сердечной недостаточности”.

Черт! А ведь так и есть. Реквием, получается, он сам себе заказал. И музыка ведь в самом деле – чистая, нежная, пронзительная… и очень, очень печальная. Это в самом деле реквием. В мультике!! Помню, этот финал меня еще в детстве завораживал – словно погружение на какую-то невероятную глубину.

Что-то вдруг подумал, что тема смерти, увядания, распада, утраты – и есть то лучшее, что нам оставило советское искусство. Хорошее советское – только минорное. Советский мажор – невыносимо пошлый, пафосный и фальшивый, минор Советы не любили – но если минор прорывался-таки, он был прекрасен: именно тем, что был без ужаса, но и без пафоса. Светлый и человечный.

Как у Фета:

“Не жизни жаль с томительным дыханьем.

Что жизнь и смерть? А жаль того огня,

Что просиял над целым мирозданьем,

И в ночь идет, и плачет, уходя”.

UPD. Вот еще хорошее переложение для клавишей: