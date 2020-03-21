 

Случился приступ: появились данные о госпитализации актрисы Нины Руслановой

21.03.2020, 20:45, Разное

Вечером 21 марта появилась информация об ухудшении самочувствия Нины Руслановой. Народную артистку доставили в больницу.

По данным телеграм-канала 112, у актрисы случился приступ на фоне обострения хронических заболеваний. Медики диагностировали у Руслановой нарушение сердечного ритма.

Напомним, в середине февраля некоторые СМИ сообщили о госпитализации Руслановой. Якобы актриса пожаловалась на боли в сердце. Позднее это известие опровергла ее дочь.

Напомним, Русланова окончила
окончила Театральное училище имени Б.В. Щукина. Она сыграла около 150 ролей в фильмах. Среди наиболее заметных работ – картины “Тени исчезают в полдень”, “Афоня”, “Цыган”, “Кин-дза-дза”.



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