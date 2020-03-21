Мнение: Странности с памятником Жукову

21.03.2020, 20:40, Разное

О ситуации с "заменой" памятника Жукову https://colonelcassad.livejournal.com/5723935.html рядом с Историческим музеем в центре Москвы.

СКАНДАЛ С КРЕМЛЕВСКИМ ПАМЯТНИКОМ ЖУКОВУ

Кажется, умы всех и вся сейчас настолько заняты коронавирусом, что приземлись на Красной площади летающая тарелка — никто не удивится. Наверное, поэтому пятничная операция по замене памятника знаменитому советскому полководцу Георгию Жукову на соседней Манежной площади прошла почти незамеченной. И очень зря! Ведь история эта абсолютно детективная. И попахивает откровенной аферой.

На самом деле о том, что Жукова на коне неплохо бы поменять, заговорили еще в 2015 году. Некую группу общественных активистов категорически не устраивала… лошадь, на которой восседал военачальник. Дескать, ноги животного, созданного скульптором Вячеславом Клыковым, противоречат законам природы.

Уже и Клыкова давно нет, и памятник вроде бы прижился (в этом году ему исполняется 25 лет). Но на днях появился любопытный приказ якобы за подписью министра культуры РФ Ольги Любимовой. На вид бумага солидная: номер, дата, печать. Сроки проведения работ по демонтажу старого Жукова и установке нового — с 13 по 30 марта. Даже коронавирус срокам оказался не помеха — молодцы! Исполнитель работ — ООО «НПО Техпром». Количество работников на объекте — не более семи, число единиц спецтехники не более трех.

Не так давно памятник обнесли забором. А вчера в спешном порядке демонтировали. Немногочисленные туристы (вирус всех распугал) ходили и гадали — что не так с легендарным маршалом? Ближе к середине дня случилось нечто и вовсе странное: на постамент водрузили нового Жукова! Только немного в другой позе — полководец теперь отдает честь «под козырек». И копыта у коня поменяли, так сказать, конфигурацию.

Звоним в Департамент культурного наследия. Там отчитываются, как по бумажке: старый монумент 1995 года не является объектом культурного наследия, а представляет собой объект городской скульптуры. В честь 75-й годовщины Победы его забрали на реставрацию. Притом изначально планировалось на время работ заменить скульптурную композицию копией, но в связи с тем, что стилобатная часть памятника также требует проведения работ, от идеи решили отказаться. По заверению главы департамента, к 9 мая скульптура вернется на свое место.

— Позвольте, — удивляемся мы, — как это «отказаться»? Там уже стоит новый памятник!

В трубке — то ли вздох, то ли всхлип. Про новый памятник там ничего не знают.

В Минкульте тоже недоумевают. Приказ вроде бы есть, но подписывала ли его Любимова? Нет ответа. Вроде бы этот автограф уже изучают в ФСБ.

На самом деле проект замены должен был пройти массу согласований. Памятник, конечно, не шедевр, но расположен рядом с Государственным историческим музеем. Чтобы сделать хоть что-то с монументом, в проекте проведения работ должен был быть предусмотрен специальный раздел по обеспечению сохранности здания ГИМа. Этот раздел обязан был сначала пройти государственную историко-культурную экспертизу, а затем — согласование в Мосгорнаследии.

Полна загадок и история с исполнителем работ, «НПО Техпром». Директор — некий Кузнецов А.Н. Ни адреса, ни реквизитов исполнителя важных работ на важном объекте в центре столицы не указано. В реестрах налоговой службы есть только одна фирма с таким названием, где директором числится Кузнецов Анатолий Николаевич. Зарегистрирована в городке Кодинске Красноярского края. Действующих госконтрактов в реестрах открытых данных по линии архитектуры, реконструкции и реставрации значимых столичных объектов на эту компанию нет.

А вот третья зацепка из «приказа» вывела нас на реальных людей, связанных с исчезновением оригинального памятника. В бумаге указан некий Комитет памяти маршала Жукова и его руководитель — Павликов Алексей Анатольевич. Он же является совладельцем еще одной организации, Фонда поддержки и развития Музея вооруженных сил. Мы позвонили по принадлежащему фонду телефону и наткнулись на новую странность. Голос в трубке как мог пытался скрыть от нас и собственное имя, и господина Павликова, и даже отказался назвать автора новой скульптуры. Зато объяснил главное — зачем понадобилось менять Жукова на Жукова.

— Мы три года бились и наконец-то добились! — торжествующим тоном заявил невидимый собеседник.

— А позвольте узнать, «вы» — это кто?

— Мы, фонд… как вы там нас назвали… все эти бюрократические названия… Мы общественная организация. Фонд поддержки и развития, — наконец выдавил из себя представитель «общественной организации».

— Чем вас не устраивал старый монумент? Он был в плачевном состоянии?

— Если вы хоть раз были на природе, то должны знать, что лошади так не бегают, не ходят. Это не соответствует законам биологии.

— А новый памятник соответствует?

— Да, соответствует.

Дозвонились мы и до самого Павликова. Он тоже был не вполне убедителен.

— Автор «старого» монумента Клыков считал, что это неудачная работа. Новый монумент — эта работа четырех скульпторов из России, Белоруссии и Украины. Необходимость сменить памятник произошла в связи с тем, что это актуально именно сегодня для воспитания нового поколения. Плюс ранее маршал отдавал честь жестом, который потом стали использовать нацисты. Этот памятник гораздо красивее предыдущего, и никто теперь его с нового места не уберет.

Вот те раз! А как же обещание департамента вернуть старый памятник на место?

— Извините, мне некогда, — эту тему г-н Павликов предпочел не обсуждать.

И знаете, что самое смешное? О замене памятника не знают ни в префектуре ЦАО, ни в Мосгордуме, ни в Общественной палате (инициатива обсуждалась, но не была одобрена). Ни — стыдно сказать — в мемориальном музее-квартире Жукова. Наконец, дочь прославленного военачальника Эра Жукова призналась, что находится в недоумении:

— Я совершенно не в курсе, мне никто ничего не сказал. Я узнала об этом из телевидения и звонков ваших коллег, — сообщила Эра Георгиевна.

— То есть с вами никто не консультировался?

Абсолютно. Мне просто хотя бы даже сказали! Потому что я в дурацком положении. Мне люди звонят, а я впервые слышу, ничего не знала. Я не знаю, как к этому относиться. Так не делают. Думаю, сейчас не только у меня недоуменные вопросы. Так не поступают.

Поступают, Эра Георгиевна, еще как! Ситуация совершенно фантастическая: некие люди пришли на Манежную площадь, утащили памятник, поставили новый. Во времена маршала Жукова разговор с такими был бы, наверное, очень коротким. А сейчас… Сейчас можно разве что вспомнить фильм «Старики-разбойники», где Никулин и Евстигнеев под видом реставрации украли полотно Рембрандта. Но у них хоть хватило совести вернуть картину на место.

Татьяна АНТОНОВА, Екатерина СТЕПАНОВА

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МИХАИЛ КЛЫКОВ: МЫ ПРОСТО В ШОКЕ

Редактор сайта Объединения московских скульпторов Маргарита КАМАРДИНА позвонила Михаилу КЛЫКОВУ, сыну скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова.

– Михаил Вячеславович, Ваше отношение ко всему случившемуся?

– Слов нет! Взять и распилить памятник на несколько кусков. Вопиющее проявление вандализма! Другого мнения у всех нас, наследников Вячеслава Михайловича, просто быть не может. Мы просто в шоке!

– Вас не предупреждали о том, что готовится замена памятника?

– Ни меня, ни брата Андрея, вообще никого из Клыковых.

– В интервью «Российской газете» руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов заявил, «что состояние памятника требует серьезных реставрационных работ в условиях мастерских. Чтобы после демонтажа памятника место не выглядело пустым, решили заменить его копией этого памятника, выполненного также скульптором Клыковым, автором исторического монумента. Да, копия отличается от оригинала, но это авторская копия». Комментарий к заявлению Алексея Емельянова у Вас есть?

– Никакая это не авторская копия! Возможно, новый памятник маршалу Жукову похож на прежний эскизный проект отца — но и только. Всего лишь вольная интерпретация.

– Сегодня московские чиновники разного уровня заявляли о том, что новая скульптура Жукова была отлита в мастерской Вячеслава Клыкова, которая сейчас называется ООО РНТМ «Артпроект».

– Да, они себя так в «Артпроекте» позиционируют, что мы, дескать, продолжатели традиций Вячеслава Клыкова. Но в момент работы над оригинальным монументом, который был, кстати, отлит в Санкт-Петербурге в 1995 году, этой мастерской на Авиамоторной улице еще не существовало. Мой отец помогал сегодняшнему руководителю «Артпроекта» встать на ноги… Но это не является основанием для того, чтобы они называли себя мастерской Клыкова. К тому же, 25 лет назад они и руки не приложили к созданию памятника.

И вообще: никогда на Авиамоторной улице в Москве у отца не было мастерской. Его мастерская была на Ордынке.

– А как Вы прокомментируете многочисленные публикации в СМИ о том, что Ваш отец сам был очень недоволен своим памятником и хотел бы его переделать?

– Единственное, о чем сожалел мой отец – это о неудачном месте установки памятника.

Я сегодня перерыл очень много интервью отца, и вот в одном из них он говорит: «Было принято решение правительства поставить памятник там, где он стоит сейчас, и я считаю, что это место неудачное с точки зрения освещения. Скульптура тогда работает, когда она освещена. А в данном случае памятник стоит на северной стороне и находится в тени Исторического музея».

И вот еще одна цитата Вячеслава Михайловича: «Я абсолютно спокойно отнесся к критике памятника Жукову. Я знаю, что скульптура сделана профессионально, грамотно, как я ее и задумал. Можно с памятником соглашаться и не соглашаться, но я абсолютно уверен в том, что все сделал правильно — и тот образ, та композиция, которая была придумана мной… Мне хотелось передать образ полководца, который, как бы натянув поводья, принес победу, попирая фашистские штандарты, к стенам древнего Кремля. Поэтому я и выбрал такой ритмичный, почти барабанный шаг».

– Руководитель Комитета памяти маршала Советского Союза Г.К. Жукова, который, как я понимаю, уже много лет борется за то, чтобы снести конный памятник Вашего отца, заявил сегодня о том, что «если вы хоть раз были на природе, то должны знать, что лошади так не бегают, не ходят. Это не соответствует законам биологии». Вообще конь, на котором сидит Георгий Константинович, многим не дает покоя. Кто только не критиковал его, в том числе в профессиональном скульптурном сообществе, за «неправильную анатомию».

По этому поводу отец отвечал: «говорят еще, что лошадь не может так переставлять ноги. Но я сам вырос в деревне, любил лошадей с детства, ездил на лошадях и, слава Богу, знаю лошадей и то, как лошадь может ноги переставлять».

– Ваши ответные действия в ближайшее время?

– Для начала надо понять, кто и зачем отдал распоряжение о варварском сносе памятника. Но в любом случае к этой неприглядной истории должна подключиться прокуратура и полиция.

https://www.oms.ru/news/mikhail-klykov-my-vse-prosto-v-shoke-2 – цинк

Союз Художников также не уведомили о том, что памятник будут менять

https://govoritmoskva.ru/news/228560/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Действительно, очень странная история. По логике вещей, такие истории должны находиться на контроле у Министерства культуры и по этому поводу хотелось бы получать более внятную официальную позицию.

Кстати, некоторые обращают внимание, что на старом памятнике у Жукова было 4 звезды Героя Советского Союза, а на новом три.

С точки зрения аутентичности, то новый вариант более правильный – на 1945-й год, когда проводился Парад Победы, у Жукова было 3 звезды Героя СССР, 4-ю он получил в 1956-м году.

Касательно того, что под ногами у коня.

Относительно заявлений, что новый памятник топчет советское знамя, то это очевидно не так – на более качественной фотографии видно, что вместе с знаменем Лейбштандарта "Адольф Гитлер", топчется еще одно немецкое знамя с орлом.

Гуляет фотография вот такой таблички, где мелькает упоминаемый в статье МК Павликов.

Как утверждают, ее собираются повесить на памятник.

Если это так, то это многое объясняет. Сама табличка претенциозна и отражает желание автора поглубже лизнуть начальство.

И вот еще по наводке товарища drug_n_a_ro_d_a о том, как появился второй памятник.