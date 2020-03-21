 

Водителей московских эвакуаторов снабдили защитой от коронавируса

21.03.2020, 20:30, Новости дня

Автомобили, которые могут быть загрязнены коронавирусом, планируется эвакуировать на спецстоянки в Москве, сообщила пресс-служба Московского паркинга.

«Водителям эвакуаторов закупили костюмы индивидуальной защиты – они пригодятся, если на спецстоянку нужно будет переместить авто с подозрением на заражение коронавирусом», – сообщила пресс-служба в Twitter.

В компании добавили, что в случае, если такой автомобиль попадется, то на стоянке он будет стоять отдельно от остальных.

В субботу Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в Москве перестать пускать посетителей. Всего в столице, по последним данным, зафиксировано 137 случаев заболевания.



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