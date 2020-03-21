 

Доктор Комаровский рассказал о симптомах коронавируса у детей

21.03.2020, 20:30, Разное

Известный украинский врач-педиатр, теле- и радиоведущий Евгений Комаровский пояснил о симптомах коронавируса у детей. По словам доктора, у младшего поколения признаки в основном лёгкие либо нетипичного характера.
Доктор Комаровский в Instagram-аккаунте регулярно отвечает на различные актуальные вопросы, которые в последнее время всё чаще касаются темы пандемии коронавируса в мире, захватившей практически все государства Европы, Азии, Америки и частично Африки. В одном из недавних видео педиатр объяснил, на что нужно обращать внимание родителям, чтобы не упустить инфицирование ребёнка. Поскольку для детей характерны лёгкие или «размытые» признаки, то и выявить заражение несколько сложнее.

Чаще всего симптомом заражения COVID-19 у детей становятся рвота и диарея. Доктор Комаровский рекомендует родителям обращать внимание на изменение фекалий, с которыми выделяется коронавирус, следить за дыханием малыша. В случае непонятной или тревожной симптоматики следует обязательно обращаться к врачам. Комаровский также напомнил, во время карантина нужно соблюдать правила гигиены, следить за температурой и влажностью воздуха, что поможет снизить риск заражения опасным вирусом.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Мнение: Как западные спецслужбы ведут информационную войну против России

11.03 / Мнение: Состояние постоянного изумления

12.02 / Мнение: Рожайте оппозицию

26.02 / Завтрак бессмертия: диетолог о продлении жизни с помощью еды

12.02 / В Бразилии обнаружили останки древних крыс размером с человека

04.03 / Альбина Джанабаева продемонстрировала на видео сексуальную разминку для офисных работников

02.02 / “Меня просто обливают грязью”: Успенская отреагировала на интервью дочери об издевательствах матери

25.02 / В Челябинске студентку нашли мертвой возле многоэтажки

04.03 / Мнение: О панике, обвале, вирусе и что с этим делать

14.03 / Эксперты назвали 5 «утренних ритуалов» для сброса лишнего веса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска