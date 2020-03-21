Доктор Комаровский рассказал о симптомах коронавируса у детей

21.03.2020, 20:30, Разное

Известный украинский врач-педиатр, теле- и радиоведущий Евгений Комаровский пояснил о симптомах коронавируса у детей. По словам доктора, у младшего поколения признаки в основном лёгкие либо нетипичного характера.

Доктор Комаровский в Instagram-аккаунте регулярно отвечает на различные актуальные вопросы, которые в последнее время всё чаще касаются темы пандемии коронавируса в мире, захватившей практически все государства Европы, Азии, Америки и частично Африки. В одном из недавних видео педиатр объяснил, на что нужно обращать внимание родителям, чтобы не упустить инфицирование ребёнка. Поскольку для детей характерны лёгкие или «размытые» признаки, то и выявить заражение несколько сложнее.

Чаще всего симптомом заражения COVID-19 у детей становятся рвота и диарея. Доктор Комаровский рекомендует родителям обращать внимание на изменение фекалий, с которыми выделяется коронавирус, следить за дыханием малыша. В случае непонятной или тревожной симптоматики следует обязательно обращаться к врачам. Комаровский также напомнил, во время карантина нужно соблюдать правила гигиены, следить за температурой и влажностью воздуха, что поможет снизить риск заражения опасным вирусом.