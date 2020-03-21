Коронавирус унес первую жизнь в Боснии и Герцеговине

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21.03.2020, 20:18, Новости дня

Первый смертельный исход заражения коронавирусом зафиксирован в Боснии и Герцеговине, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на руководство клиники. По последним данным, всего в стране зафиксировано 90 случаев заражения​​​. Погибшая — пожилая женщина, которая поступила в больницу в четверг, 19 марта, в тяжелом состоянии. Анализы дали положительный результат на новый коронавирус.

В Боснии и Герцеговине введен режим чрезвычайной ситуации, сейчас решается вопрос необходимости введения комендантского часа и закрытия границ.

Сегодня ряд стран также объявили о смертельных случаях от COVID-19: Финляндия, Литва, Израиль, ОАЭ, Сингапур, Парагвай, Маврикий, Конго.

По последним данным портала Worldmeters, количество заразившихся по всему миру превышает 290 тысяч человек, скончались почти 12 тысяч заболевших.

 



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