Путин предложил помощь Италии в борьбе с коронавирусом

21.03.2020, 20:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом.

«В ответ на обращение итальянской стороны президент РФ подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры», – сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

Отмечается, что РФ планирует поставить в Италию средства защиты, мобильные комплексы на базе «Камаза» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинское оборудование и бригады российских медиков.

«Эти поставки будут осуществляться по линии Министерства обороны с задействованием самолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации», – отмечается в сообщении.

Российский лидер выразил поддержку руководству и народу Италии, Конте поблагодарил его за те шаги, которые РФ предпринимает для помощи республике.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны, информирует РИА «Новости».

Лидеры стран обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, а также предпринимаемые в обеих странах меры по противодействию распространению инфекции.

Между тем в Италии зафиксирован новый рекорд смертельных исходов от коронавируса за сутки. Число жертв выросло на 793 человека, сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

«Число выздоровевших возросло на 943 человек, их стало 6062», – добавил Боррелли.

Он уточнил, что общее число случаев заражения, включая скончавшихся и излечившихся, превысило 53 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что депутат немецкого парламента партии «Альтернатива для Германии» и член ПАСЕ Ульрих Эме попросил Россию помочь Италии в борьбе с коронавирусом.

Напомним, в Риме полицейские начали устанавливать блокпосты для препятствования перемещения граждан по городу.