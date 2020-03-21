Эксперт Сергей Буранок назвал 7 секретов для победы над коронавирусом в Китае

21.03.2020, 20:09, Разное

Пандемия коронавируса COVID-19 начала распространяться со столицы провинции Хубэй города Уханя в конце минувшего года и к сегодняшнему дню унесла жизни более 11 тысяч инфицированных по всему миру. Эксперт Сергей Буранок назвал 7 секретов, которые помогли властям и медикам Китая победить болезнь.

В первую очередь специалист говорит о том, что стоит учитывать большой опыт Китая в борьбе с другими эпидемиями, вспышки которых фиксировались ранее – свиной и птичий грипп, атипичная пневмония и другие. Также властям поднебесной удаётся мобилизировать население, организовывать социальную поддержку, правильно выстраивать экономику и прогнозирование, развивать науку и медицину, проводить доверительный диалог между простыми гражданами, чиновниками и политиками. Последний фактор, по мнению эксперта, способствует тому, что основная часть китайцев прислушивается к рекомендациям властей, в том числе, относительно карантина из-за коронавируса.

Сергей Буранок отметил, в Китае не умалчивали о проблемах, а делились собственным опытом, тогда как европейские государства закрываются и не ведут между собой диалогов. Немаловажным фактором является и активное влияние во время распространения коронавируса Компартии КНР, участвовавшей в принятии важных для страны решений. Ещё один секрет победы – программа «Код здоровья», при помощи которой население узнавало о рисках инфицирования коронавирусом. И последнее – общая изоляция в Китае, способствовавшая остановке распространения и заражения, информирует «КП».