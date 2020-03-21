 

Эксперт Сергей Буранок назвал 7 секретов для победы над коронавирусом в Китае

21.03.2020, 20:09, Разное

Пандемия коронавируса COVID-19 начала распространяться со столицы провинции Хубэй города Уханя в конце минувшего года и к сегодняшнему дню унесла жизни более 11 тысяч инфицированных по всему миру. Эксперт Сергей Буранок назвал 7 секретов, которые помогли властям и медикам Китая победить болезнь.
В первую очередь специалист говорит о том, что стоит учитывать большой опыт Китая в борьбе с другими эпидемиями, вспышки которых фиксировались ранее – свиной и птичий грипп, атипичная пневмония и другие. Также властям поднебесной удаётся мобилизировать население, организовывать социальную поддержку, правильно выстраивать экономику и прогнозирование, развивать науку и медицину, проводить доверительный диалог между простыми гражданами, чиновниками и политиками. Последний фактор, по мнению эксперта, способствует тому, что основная часть китайцев прислушивается к рекомендациям властей, в том числе, относительно карантина из-за коронавируса.

Сергей Буранок отметил, в Китае не умалчивали о проблемах, а делились собственным опытом, тогда как европейские государства закрываются и не ведут между собой диалогов. Немаловажным фактором является и активное влияние во время распространения коронавируса Компартии КНР, участвовавшей в принятии важных для страны решений. Ещё один секрет победы – программа «Код здоровья», при помощи которой население узнавало о рисках инфицирования коронавирусом. И последнее – общая изоляция в Китае, способствовавшая остановке распространения и заражения, информирует «КП».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Леди Гагу запечатлели в стрингах на отдыхе в Майами с новым бойфрендом

03.02 / Мнение: Запрет гетеросексуальных отношений, геи против «Армии Спасения» и 25-й кадр в КоАП

21.03 / «Это блеф – все ее лечение»: Юрий Лоза оценил деятельность покойной Джуны

13.02 / Нидерланды отказали Москве в просьбе судить российских подозреваемых по “делу MH17” в России

05.03 / Мнение: Может свидетельствовать, но не доказать

24.02 / Мнение: Темная сторона демократии

14.03 / От “рябиновых губ” Тины Канделаки до новой кампании с Моникой Беллуччи: бьюти-дайджест недели

22.02 / Бренд Kioxia из-за коронавируса отказался от участия в Embedded World 2020

02.02 / Экс-супруга Кузьмина объяснила, почему простила его за измены

03.03 / Расчленившему студентку историку Соколову предъявили окончательное обвинение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска