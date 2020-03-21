В Китае лифты получат голографические кнопки для предотвращения передачи коронавируса

21.03.2020, 20:09, Разное

Китай практически справился с эпидемией коронавируса: за последние дни не зафиксировано ни одного случая заражения. Местные специалисты планируют с помощью высоких технологий и дальше бороться с COVID-19, например, внедрив в лифты голографические кнопки.

После начала вспышки коронавируса в Китае прошло почти 3 месяца. В результате введения очень важных мер, причем на всех уровнях, в Поднебесной остановлено распространение болезни. Иногда требовалась и помощь современных технологий. Поскольку коронавирусная инфекция довольно долго живет на металлических поверхностях, специалисты решили оснащать лифты голографической панелью.

Данное нововведение буквально висит в воздухе, поэтому, для отправки на нужный этаж, человеку вообще не требуется взаимодействовать с механическими клавишами. Такое решение обезопасит людей от опасности потенциального заражения.