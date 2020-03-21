Павел Воля высмеял в эфире первый российский электромобиль «Монарх»

21.03.2020, 20:09, Разное

Популярный комик Павел Воля высмеял в эфире первый российский электромобиль. Транспортное средство получило наименование «Монарх», концепт-кар «не доехал до презентации».

Резидент популярного у соотечественников шоу Comedy Club с присущим ему юмором пояснил о новом проекте группы инженеров. В ходе эфира Воля периодически задействовал крупный монитор, устроив своеобразную демонстрацию машины. Роскошный электрокар шоумен оценил высоко, назвав его «красивым». Далее последовала фраза о необходимости учитывать, что на экране всего лишь картинка, в таком случае «это вообще блеск». Затем из выступления комика стало ясно – презентация электромобиля не состоялась, так как крайне интересную разработку не представили широкой общественности.



Обращаясь к авторам проекта, Павел Воля попытался объяснить ситуацию. Инженеры-конструкторы создают машины, основной задачей которых является доехать до конечного пункта назначения. В данном случае, отметил комик, речь идёт о той же презентации.