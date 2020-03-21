Ракета «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb стартовала с Байконура

21.03.2020, 20:08, Новости дня

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» стартовала с космодрома Байконур.

Ракета несет на себе 34 британских спутника OneWeb, передает ТАСС.

Через девять минут после старта разгонный блок со спутниками отделился от третьей ступени ракеты.

Выведение аппаратов разгонным блоком будет проходить на протяжении 3,5 часов. Спутники будут отделяться в несколько этапов.

Разгонному блоку предстоит с помощью двух включений двигателя довезти спутники до орбиты высотой в 450 километров, информирует РИА «Новости».

В пресс-службе OneWeb сообщали, что субботний пуск приурочен к 55-летию первого в истории выхода человека в открытый космос, который провел советский космонавт Алексей Леонов. Специально к этому запуску разработали специальную эмблему, на которой виден человек в скафандре на фоне Земли, восхода и космического корабля.

Первые шесть спутников OneWeb запустили в феврале 2019 года, тогда же их вывели на орбиту. В феврале 2020 года на орбиту вышли еще 34 спутника.

В феврале Роскосмос сообщал, что в 2020 году планируется провести 18 пусков с космодрома Байконур.