 

В Нью-Йорке за сутки более 3 тыс. человек заболели коронавирусом

21.03.2020, 20:08, Новости дня

В штате Нью-Йорк за сутки зарегистрировали свыше 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

«Общее число подтвержденных случаев теперь составляет 10 тыс. 356 человек. В Нью-Йорке больше случаев заражения коронавирусом, чем в любом другом американском штате», – сказал Куомо, передает ТАСС.

Из общего числа зараженных в штате 6 тыс. 211 случаев зарегистрированы в городе Нью-Йорк. Число летальных исходов губернатор не уточнил.

В субботу американский актер Дэниел Дэ Ким, сыгравший Джина Квона в популярном телесериале «Остаться в живых», сообщил, что заразился коронавирусом в Нью-Йорке.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что необходимо продолжать лечение коронавируса экспериментальным препаратом от малярии, несмотря на критику со стороны специалистов.



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