Мнение: Письмо: “Олигарх – это не деньги, а склад характера”

21.03.2020, 20:06, Разное

Разбирайте это письмо самостоятельно.

Это вот самая прочная конструкция венца безбрачия: ведущая Выскочка и сильный Штурман.

Девушки с такой парой помощников обречены куковать до сорока, а в сорок пять – ягодки опять, но кукуют дальше.

e_ka_a

Решилась. Наконец-то решилась написать. Страшно, честное слово, страшно услышать правду. Почти два года не решалась написать. В общем, глубокий вдох…

Мы познакомились с Василием почти два года назад. Два года «отношений»…. ну кого обманывать. Мы просто иногда встречаемся.

Я просто влюбилась.

И просто никого нет лучше рядом. Вот поэтому все и тянется…

Мне уже 30. с имиджем нормально (спортзал, стройная, …), с работой нормально. Учитывая, что без родителей за эти годы добилась хорошей должности, высокой зп, своя машина, квартира пока в ипотеке (2 года как переехала в другой город, где жильё стоит в 2 раза выше чем в родном), но скоро выплачу.

Из-за того что первые отношения были с очень обеспеченным мужчиной, который на 2 свидании подарил машину… понимаю, что ниже уровень не интересен. Хотя объективно не знаю, может мне повезло с тем из-за молодости и чувства юмора.

В 27, когда оказалась все ещё не замужем. Ну как оказалась – не вышла ( у первого мужчины История с семьей, как он уходил, жена вешалась, он обвинял меня… а потом у него рак по мужской части и все. Решил остался с детьми)

В тот момент я поняла, что у меня уже была большая любовь и закончилась… но когда в 27 лет затикали Часы, решила найти попроще парня. Не олигарха))

Совместные полеты, отдых…. походы куда-то… очень мирно и спокойно .. я продержалась полгода. А потом тихо слилась, он писал, пока я везде не заблокировала… нет, всё-таки оЛигарх это не деньги, а склад характера. То ли я моральная мазохистка… что тоже вполне может быть.

И тут Василий… ведь такой… в тапках луи витон… владелец компании… и просто обаяшка

в общем в первую нашу встречу он был напрочь бухой, но весёлый. Что-то общались. И он предложил завтра встретится. Потом знакомил с друзьями, ездил со мной на др… Потом встречались довольно часто 2-3 дня в неделю.

А потом все кончилось. Начались проблемы в бизнесе. И все. У него то пьянка, то запой, то ещё круче.

Как-то приехав в квартиру увидела кучу пустых бутылок, что-то белое на плите… и спящих по диванам друзей. Подгрузила Василия в его машину и увезла на озёра. До сих пор это вспоминает. Я первая кто водила его Авто… 250 по трассе….

Была куча историй о приключениях с Василием. Даже было время, завела блог, сфоткалась блондинкой и начала эти истории публиковать в инсте. Почему-то никто не верил, что человек может стрелять уток из окна или попадать в те передряги… а я , уехал в дубай в командировку, поняла, что больше не интересно вести блог:.. и забросила его.

После последней встречи, все сломалось. Хотя куда уж больше? Встречи стали раз в месяц… как-то прошёл год. Под этот Новый год была куча обещаний: детей, жить вместе, познакомить с семьей, уехать в доминикану. И бац, он пропал.

Появился через месяц-два с извинениями… какая-то переписка была. Потом он написал «давай жить вместе». Я действительно испугалась, я догадывалась, что после моих отказов от встречи он как успешный бизнесмен знал, чем зацепить. А через день – выставил бы меня с чемоданом.

Попросила, познакомить с сестрой как обещал. Он слился.

Хотя признал, что когда я его сестре написала перед нг в инсту, она отозвалась, что я смогу с ним… кажется в этой паре фраз, которыми мы перекинулись, я ей понравилась.

Через неделю сказал, что познакомит. Приехала – дома тусовка… сестры нет. Уехала. В след кричал, что если уеду – то навсегда….

Через месяц встретились. Отмечал с другом сделку, позвал меня. Весело общались, ели китайскую еду, потом доуг уехал домой, а мы поехали к нему… взяли шампанское.

Решил меня споить, предложил к шампанскому настойку на водке. Ну думаю, хочешь, давай… выпила столько, чтобы он считал, что меня вынесло. Пела песни в караоке, плакала над одной из песен Киркорова, которую он поставил… и пользуясь случаем, что он считал, что меня унесло, высказала все… и уснула.

Был в шоке «как уснула?»

Потом отнёс в кровать…. на утро спрашивал, как самочувствие.

Ночью в полусне сказал, что я зря не переехала тогда… а сейчас он не уверен, нечего его торопить….

На утро разъехались, он в командировку, я на работу….

Вот сижу и думаю, а скоро ведь два года этих «типа отношений»…пишу ему «приехал?» – в ответ «ещё в командировке».

Искать подход через его сестру? Вряд ли… приехать с чемоданом? Нууу… штурманство… ждать? Ещё полгода… год…. у него куча интересных дел, я не приоритет.

Вроде как исповедь. Простите за сумбур….