 

Я у мамы визажист: Бруклин Бекхэм сделал мейкап своей возлюбленной Николе Пельтц

21.03.2020, 20:05, Разное

Два года назад Виктория Бекхэм запустила свой YouTube-канал, в котором пообещала делиться своими секретами в области моды, стиля и красоты. Хотя активным бьюти-блогером Виктория так и не стала – новые ролики появляются на канале все реже и реже, – за лайфхаками от звезды следят 128 тысяч подписчиков. В их числе – старший сын Виктории  и Дэвида Бекхэм Бруклин.

В минувшую пятницу, воспользовавшись всеобщей самоизоляцией, Бруклин решил воплотить в жизнь то, чему учила с голубых экранов гаджетов его мама. А моделью для первого его мейкап-опыта согласилась стать возлюбленная Бекхема Никола Пельтц.

Эксперимент решено было провести на одном и пляжей Калифорнии. Вооружившись палеткой с яркими тенями цвета радуги, Бруклин начал с глаз. Уверенными движениями он нарисовал на веках Николы ярко-рыжие полосы. Потом  – эффектную стрелку. А дальше – чистая импровизация: ярко-розовый румянец,  сине-розовые губы. Словом, полный фэшн!

Николе, впрочем, понравилось. В соцсетях она поделилась итогом работы. А под серией снимков написала:

Пытаемся быть креативным во время, проведенное дома.

На что Бруклин незамедлительно отреагировал признанием:

Я буду любить тебя вечно. Обещаю. 

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Публикация от nicola (@nicolaannepeltz)20 Мар 2020 в 3:22 PDT

Напомним, о романе Бруклина и Николы заговорили в декабре прошлого года, когда папарацци удалось заснять старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм в аэропорту Нью-Йорка в компании актрисы и звезды сериала “Мотель Бейтсов”, а также дочери знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца Николы Пельтц. Они нежно обнимались, держались за руки, а Никола безуспешно пыталась прикрыть руками лицо. Сама девушка на тот момент была давно свободна: еще в 2018 году она рассталась с братом Джиджи и Беллы Хадид Анваром.

Незадолго до Нового года старший сын Виктории и Дэвида Бекхэм познакомил девушку с родными: пара вместе с его бабушкой и дедушкой, родителями Виктории Бекхэм – Джеки и Тони Адамс, а также братьями 17-летним Ромео и 14-летним Крузом сходили в театр. А в январе 2020 года влюбленные официально объявили о своих отношениях, по современным канонам, в социальных сетях.

Бруклин публично поздравил Николу с днем рождения и опубликовал их первую совместную фотографию у себя на странице.

С днем рождения, детка. Целую,

– написал Бруклин под черно-белым снимком, на котором они с Николой в одних полотенцах позируют в ванной в обнимку. Никола тоже не стала отставать от любимого и опубликовала в Instagram другой, не менее пикантный кадр.



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