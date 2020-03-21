Последний день уплаты налогов в США перенесен с 15 апреля на 15 июля

21.03.2020, 20:02, Новости дня

Вслед за чрезвычайным заявлением президента Дональда Трампа и в соответствии с Законом Стаффорда, Министерство финансов и Налоговое управление перенесли дату завершения налогового периода – последний день подачи налоговых деклараций и уплаты всех федеральных подоходных налогов – с 15 апреля на 15 июля 2020 года. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США, опубликованном в субботу.

«По указанию президента Трампа мы переносим последний день уплаты федеральных налогов с 15 апреля на 15 июля, – говорится в заявлении министра финансов Стивена Мнучина, – У всех налогоплательщиков и предприятий будет дополнительное время для подачи деклараций и осуществления платежей без процентов и штрафов. Я призываю всех налогоплательщиков, которые могут получить возврат налогов, подать заявку на получение этих средств как можно быстрее».

Налогоплательщики не обязаны предоставлять какие-либо документы, чтобы воспользоваться этой задержкой. В связи с продлением даты подачи налогов к ним не не будут применяться никакие штрафы.

Эта льгота имеет отношение только к федеральным подоходным налогам (включая налог на доходы от самостоятельной занятости), и не касается налогов, взимаемых штатами, или федеральных налогов других типов.