 

Чемпионат мира по хоккею отменен из-за пандемии коронавируса

21.03.2020, 20:01, Новости дня

Чемпионат мира по хоккею на льду 2020 года в Швейцарии отменен. Такое решение Совет Международной федерации хоккея принял в связи пандемией коронавируса COVID-19, говорится в сообщении федерации. Чемпионат должен был пройти 8-24 мая в Цюрихе и Лозанне. 

Перенести турнир в другую страну также невозможно.

Решение отменить Чемпионат мира будет иметь далеко идущие последствия для Международной федерации хоккея на льду и ее партнеров, равно как и на командах-участницах турнира, говорится в сообщении федерации.

“Это жестокая реальность для международного сообщества по хоккею, но мы должны с ней смириться, – сказал президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель. – Коронавирус – это глобальная проблема, она требует значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу”.

13 марта из-за распространения коронавируса власти Швейцарии запретили до 30 апреля мероприятия с участием свыше 100 человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / В Минздраве назвали недопустимым отказ некоторых украинских отелей поселять граждан Китая

12.02 / Для вызова врача к больной дочери родителям пришлось звонить 327 раз

21.02 / Украинцы возмутились из-за поста «Квартала 95» о годовщине Евромайдана

02.02 / Пентагон разместит в карантине 1000 американцев, эвакуированных из Китая в связи со вспышкой коронавируса

14.02 / В Париже предложили защитить людей и насекомых от цифровой рекламы

21.02 / Коронавирус и Украина: за участие в беспорядках задержаны 24 человека

11.03 / Госдума приняла закон о поправках в Конституцию

15.02 / Российские туристы попали под лавину на грузинском курорте Гудаури

21.02 / Нижегородский губернатор помог юной футболистке попасть на турнир среди мальчиков

18.02 / Регионы берут на вооружение тульский опыт капремонта домов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска