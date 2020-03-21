Чемпионат мира по хоккею отменен из-за пандемии коронавируса

21.03.2020, 20:01, Новости дня

Чемпионат мира по хоккею на льду 2020 года в Швейцарии отменен. Такое решение Совет Международной федерации хоккея принял в связи пандемией коронавируса COVID-19, говорится в сообщении федерации. Чемпионат должен был пройти 8-24 мая в Цюрихе и Лозанне.

Перенести турнир в другую страну также невозможно.

Решение отменить Чемпионат мира будет иметь далеко идущие последствия для Международной федерации хоккея на льду и ее партнеров, равно как и на командах-участницах турнира, говорится в сообщении федерации.

“Это жестокая реальность для международного сообщества по хоккею, но мы должны с ней смириться, – сказал президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель. – Коронавирус – это глобальная проблема, она требует значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу”.

13 марта из-за распространения коронавируса власти Швейцарии запретили до 30 апреля мероприятия с участием свыше 100 человек.