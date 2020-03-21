В Житомирской области больной с COVID-19 возил людей в Австрию

21.03.2020, 19:55, Новости дня

Полиция Житомирской области расследует возможное нарушение санитарных правил и норм местным жителем с коронавирусной инфекцией. Об этом 21 марта проинформировал сайт Нацполиции.

“Уголовное производство открыто по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования проверяется информация об укрытии сведений больным COVID-19 о причастности к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно в Украину”, – сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с зараженным коронавирусом пользовались более 30 человек.

“Полицейские устанавливают их контакты, место проживания и общаются с ними относительно цели недавнего визита за границу, а также объясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции”, – отметили в Нацполиции.

“Житомир.info” со ссылкой на мэра Житомира Сергея Сухомлина сообщало, что мужчина, у которого 19 марта подтвердили коронавирус, работает в туристической фирме. По данным облгосадминистрации, мужчина вернулся из-за рубежа 14 марта, после чего отправился в самоизоляцию.

В Украине зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусом (в Житомирской области – два), три из них – с летальным исходом (в том числе в Житомирской области), один человек выздоровел.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса, по состоянию на 21 марта в мире зарегистрировано 277 449 случаев заражения коронавирусной инфекцией, летальных исходов – 11 561.