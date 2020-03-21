 

С 22 марта закрываются все пункты пропуска на Донбассе

21.03.2020, 19:55, Новости дня

С 22 марта пропуск граждан через линию разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе будет полностью прекращен. Об этом в Facebook сообщил штаб ООС.

“С целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00.00 22 марта прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств”, – заявили в штабе.

Через линию разграничения будут пропускать лишь “в исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов”.

Представители мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН и Международного комитета Красного Креста смогут пересекать линию разграничения, как и раньше.

В районі проведення операції Об’єднаних сил тимчасово припиняється пропуск через лінію розмежування#ООС…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 21. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 21 марта, общее количество инфицированных в мире составляет 284 566, умерли 11 868 человек.

К 21 марта в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусной инфекцией. Пациенты с COVID-19 есть в Черновицкой (25), Киевской (три), Житомирской (два), Ивано-Франковской (два), Днепропетровской (два), Донецкой (один), Харьковской (один), Львовской (один), Тернопольской (один) областях и Киеве (три). Трое из заболевших умерли: по одному человеку – в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

21 марта СМИ сообщали о первом заболевшем коронавирусной инфекцией в Луцке, однако эта информация пока не подтверждена официально.

13 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что в оккупированной Горловке 12 человек заразились коронавирусом. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов говорил, что инфекцию в Горловке завезла женщина, которая посещала Китай. Оккупационные власти города эту информацию опровергали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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