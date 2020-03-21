Политика: Обвинения США в адрес РФ повлекут политические последствия

21.03.2020, 19:48, Разное

В Москве отреагировали на обвинения со стороны США в использовании «энергетического оружия». Замглавы МИД Сергей Рябков напомнил, что американцы сами используют внешнюю политику диктата и стараются «подложить мину» под «Северный поток – 2». Впрочем, американские СМИ уже сообщают о подготовке очередных антироссийских санкций. Насколько такая угроза реальна и что за ней скрывается?

В субботу замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал инсинуациями обвинения США в использовании Москвой «энергетического оружия». Так он прокомментировал заявление представителя Госдепа о том, что «Россия использовала энергетику как враждебный игрок для враждебных целей». По словам Рябкова, рассуждения на эту тему Москва слышит не впервые. «Без сомнения, коллеги в Вашингтоне будут на этом тезисе «гарцевать» и в дальнейшем», – прогнозирует Рябков.

По его словам, ссылками на «внешнего врага» в энергетике и в области военно-технического сотрудничества американские чиновники уже давно подкрепляют политику диктата по отношению к странам, заинтересованным в наращивании равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Россией. «Американцы неприкрыто стремятся «подложить мину» под «Северный поток – 2», теперь выпустили очередь инсинуаций по поводу линии, проводимой нами на мировых энергетических рынках в условиях крайней волатильности цен и резкого падения спроса на энергоносители, которое связано прежде всего с шоковым эффектом для транспортной отрасли всего мира в результате вспышки инфекции», – подчеркнул Рябков.

По его словам, в Вашингтоне заметна определенная нервозность, которая «по-человечески» понятна, «но все же в нынешний период испытаний, наверное, правильнее было бы сосредоточиться на расширении плоскостей взаимопонимания и взаимодействия, а не на бесполезном «сведении политических счетов».

Во время пятничного брифинга старший представитель Госдепа заявил, что Конгресс США неоднократно призывал Россию не использовать сферу энергетики в качестве политического оружия. В то же время он опроверг сообщения о подготовке новых санкций против России. «Мы не заглядываем вперед. Говорить об этом – совершенно против нашей политики, поэтому я не буду это комментировать», – сказал дипломат.

Однако, по информации американской газеты The Wall Street Journal, США не исключают введения новых антироссийских санкций из-за ситуации на рынке нефти, а в отношении Саудовской Аравии готовятся задействовать дипломатические рычаги. Президент США Дональд Трамп уже сообщил по этому поводу, что Штаты вмешаются в ситуацию в «нужное время».

За последние недели на нефтяных рынках достигнуты ценовые многолетние минимумы из-за замедления спроса на фоне всемирной пандемии коронавируса. Негативный эффект усиливает разрыв сделки ОПЕК+, из-за чего с 1 апреля перестанут действовать ограничения на добычу. Всего с начала года нефтяные цены обвалились более чем вдвое. Ранее американские СМИ заподозрили Россию в «развязывании нефтяной войны» с целью «заставить американских производителей сланцевой нефти» сократить добычу в США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил сообщения о возможных санкциях с весенним обострением, «спровоцированного коронавирусом, у страдающих русофобией».

Политолог-американист Вадим Межуев убежден, что подобные заявления США указывают на чувство некоторой растерянности после выхода РФ из сделки ОПЕК+. «США считают, что именно этот шаг послужил падению нефтяных цен, что ударило по их собственному производству сланцевой нефти. Но здесь, скорее, было давление со стороны их саудовских партнеров. Поэтому Штаты предельно редуцируют всю сложность ситуации до желания просто объяснить все «российскими происками», – сказал Межуев газете ВЗГЛЯД.

На ситуации также сказывается фактор президентской кампании в США.

«Избиратель требует простых ответов, виноватых. Им нужно понять, кто несет за все ответственность. И легче всего обвинить во всем Россию,

тем более она действительно является одним из игроков во всей этой истории», – отметил американист.

В свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов напоминает, что последние годы США систематически используют энергетическое оружие. Ярким примером стали попытки остановить проект «Северный поток – 2» и санкции в отношении российских компаний, работающих с Венесуэлой. Также США оказывают давление на энергетический сектор Ирана. «Чья бы корова мычала. Такое обвинение с американской стороны выглядит, мягко говоря, парадоксом», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

Если поводом для подобных заявлений Вашингтона стал выход РФ из картельного сговора с ОПЕК, то несмотря на удар по американским производителям сланцевой нефти, в обвале котировок есть позитивные моменты. «США производят нефти примерно столько же, сколько и потребляют. Поэтому любой ущерб для производителей сланцевой нефти компенсируется выгодой для конечного потребителя энергопродуктов», – отметил эксперт.

Межуев не исключает введения Вашингтоном очередных санкций с целью мешать развитию российско-европейских связей. «Такие заявления делаются не просто ради заявлений, а ради определенных политических последствий. Тем более американцы понимают, что в условиях многофакторного кризиса есть большие шансы, что все-таки гегемония США над Европой резко сократится. Американцы пытаются не допустить этого», – считает Межуев.

Кортунов не исключает, что кроме усиления давления на Россию американцы могут ополчиться против Эр-Рияда, который вместе с Москвой «занижает цены на нефть, что является нарушением правил международной торговли».

«В будущем возможно ужесточение ограничений на технологическое сотрудничество, попытки не допустить передачи РФ каких бы то ни было технологий по переработке нефти и ее добычи на шельфе. У США есть определенные возможности, но они не безграничны, поскольку всегда существуют альтернативные варианты, другие источники софинансирования и получения технологий», – подытожил Андрей Кортунов.