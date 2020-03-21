 

В Европе попросили Россию помочь Италии

21.03.2020, 19:48, Новости дня

Депутат немецкого парламента партии «Альтернатива для Германии» и член ПАСЕ Ульрих Эме попросил Россию помочь Италии в борьбе с коронавирусом.

Эме послал письмо депутату Мосгордумы и главреду радиостанции «Говорит Москва» Роману Бабаяну.

«Сегодня господин Паоло Гримольди, депутат Совета Европы от евроконсервативной партии «Лига Севера» в Ломбардии, обратился к нам в группе WhatsApp с отчаянной мольбой о помощи. По этой причине я обращаюсь к вам с просьбой проверить, может ли российская сторона оказать помощь населению Ломбардии», – говорится в письме.

Эме отметил, что Италии нужны врачи и аппараты искусственной вентиляции легких.

За прошлые сутки число заразившихся коронавирусом в Италии увеличилось на 4 тыс. 670 человек, общее число случаев заражения составило почти 38 тыс. Число жертв вируса в стране достигло 4 тыс. 32 человек. В Риме полицейские начали устанавливать блокпосты для препятствования перемещения граждан по городу.



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