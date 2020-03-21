Мнение: Новый альянс (с ОПЕК)

21.03.2020, 19:45, Разное

Сообщается о том, что "…группа должностных лиц в Министерстве энергетики США убеждает администрацию президента Дональда Трампа сформировать альянс с Саудовской Аравией с целью регулирования мировых цен на нефть, что может привести к выходу королевства из состава ОПЕК…"

Это, как говорится, бабушка надвое сказала, но предложение выглядит весьма интересным. ОПЕК уже давно перестал быть стабилизирующим фактором на нефтяном рынке, что и потребовало от него пойти на альянс с Россией, который просуществовал два года под вывеской "ОПЕК+". Это объединение показало себя тоже непрочным, в первую очередь в связи с полной невменяемостью российских партнеров. Возникает потребность поиска новых форм и структур, способных проводить адекватную и предсказуемую политику на нефтяном рынке.

Выбор на самом деле не очень велик. Есть три крупнейших игрока на нефтяном рынке, у двух из которых – США и Саудовской Аравии есть вполне серьезные дополнительные факторы, способные стабилизировать обстановку. У США это, конечно, мировая валюта, в которой и номинируется цена на нефть, и эксклюзивные военно-политические возможности. У Саудовской Аравии – пул союзных ей нефтяных стран меньшего калибра. Россия имеет "за душой" исключительно собственную добычу и имидж полностью неадекватного партнера, с которым иметь дела – себе дороже. Последний взбрык, который привел к развалу ОПЕК+, только подчеркнул этот имидж.

Если ОПЕК не работает, а замены ему в прежних рамках не наблюдается, то логика подсказывает, что нужно поискать где-то в другом месте. США плюс Саудовская Аравия – вполне интересный альянс, особенно с учетом их особых отношений. Правда, стоит оговориться, что эти особые отношения возникают лишь в период республиканских администраций в Белом доме. С демократами у саудитов дела обстоят значительно хуже.

Минусом такого альянса можно сразу назвать предельно либеральную американскую экономику. Правительство не может прямо диктовать своим компаниям нормы и правила, а кроме того, американская нефтяная отрасль во многом представлена международными корпорациями, действующими по всему миру не только по американским правилам и законам в юрисдикциях самых разных государств. Каким образом эти корпорации будут брать на себя обязывающие ограничения в случае создания ОПЕК 2.0 – неясно.

Как раз это обстоятельство создает основную проблему для возможного "нового ОПЕК". В нынешнем картеле возможности государственного регулирования позволяют на правительственном уровне брать на себя обязательства и как-то, но контролировать их исполнение национальными компаниями-производителями. Для США эта задача выглядит куда как более сложной.

Тем не менее, если существует возможность переучреждения альянса, то ситуация на нефтяном рынке изменится кардинально. США, будучи мировой сверхдержавой, обладают политическими (и не только) возможностями убеждать страны, которые не войдут в новый картель, к соблюдению договоренностей. Даже если они сами не будут ни участвовать в работе нового ОПЕК, ни брать на себя обязательства.

Конечно, Россию в новый ОПЕК никто звать не будет. Возиться с полоумным российским руководством ни у кого нет ни малейшего желания. Один раз позвали ко взрослым – хватит.

Однако пока вероятность создания альянса США и Саудовской Аравии выглядит весьма умозрительной. Есть вполне объективные проблемы и сложности, которые с наскока не преодолеть. А потому ситуация на рынке нефти будет оставаться столь же зыбкой и неопределенной. И возможно, продолжительное время.