Мнение: Минутка патриотизма

21.03.2020, 19:31, Разное

Сергей Шмидт, мой иркутский знакомец и, смею думать, товарищ, хорошо написал у себя в ФБ, нарыв классную цитату:

“Извините, что тысячный раз повторяю, но Джонатана Франзена я считаю писателем номер один во всем современном мире (это субъективное и очень оценочное суждение).

В общем, минутка патриотики, товарищи! Цитата из американца Франзена, которую надо вывесить на всех наших филфаках.

“— Знаете, если бы мне предложили выучить один язык на выбор, но при этом освоить его мгновенно, как по волшебству — что-нибудь вроде: «Загадай желание, и оно исполнится», — я бы выбрал русский, чтобы читать Толстого, Достоевского, Чехова и Тургенева в оригинале. Это величайшая литература, эталон художественной прозы, да и драматургии, наверное. Может быть, и поэзии — здесь не берусь утверждать просто потому, что знаю ее недостаточно хорошо. То, как раскрылся русский роман в XIX и в начале ХХ века… понимаете, русские писатели будто бы сумели воспользоваться абсолютно всеми возможностями, которые им были даны. После всего, что сделал Гоголь, практически тут же и почти одновременно появляются Толстой и Достоевский — как такое вообще возможно? Оба гиганты, оба разные абсолютно, оба сочиняют лучшие романы из когда-либо написанных. А потом приходит Чехов — и такой: «Чем бы мне здесь тоже заняться?» — и становится величайшим драматургом и создает высшие образцы рассказа… Русская литература — это самая прекрасная вещь на свете…”.

И далее у Френзена в том же немного подобострастном духе:

“— Кстати говоря, в России многие читатели делятся на два враждующих лагеря: первые любят Толстого, вторые — Достоевского. Возможно, это несколько надуманная, скорее даже анекдотическая ситуация, но и доля правды в этом противопоставлении есть.

— Да, Набоков, как известно, был предан Толстому и терпеть не мог Достоевского. Это еще одна причина, по которой я хотел бы выучить русский. Ведь Набоков не любил Достоевского потому что… ну вот русский потому что! И при этом восхищался языком Толстого. У нас же все это издается в таких вполне себе гладких переводах, и я не улавливаю нюансов. Но зато могу себе позволить не занимать чью-то сторону. В Соединенных Штатах сложилась в чем-то похожая ситуация, не такая, возможно, острая — не тот масштаб, — и тем не менее: ты либо «за Хемингуэя», либо «за Фолкнера». Те, кому нравится первый, почти не читают второго — ну и наоборот. Притом что я, например, в равной степени ценю Толстого и Достоевского, я полностью на стороне Фолкнера и категорически против Хемингуэя…”.

Проблема читателей данного блога (скажу без риска ошибиться) – естественно, в том, что они понятия не имеют, кто такой Френзен; поэтому поясню – это автор романа “Поправки”, который я, впрочем, тоже не читал.

Из Вики: “Джо́натан Эрл Фра́нзен (англ. Jonathan Earl Franzen; 17 августа 1959, Уэстерн Спрингс, Иллинойс, США) — американский писатель-романист. Джонатан получил мировую известность после публикации романа «Поправки» (2001), в котором он описал жизнь американской семьи среднего класса, со всеми нелицеприятными и пугающими подробностями судьбы каждого её члена. Роман быстро стал бестселлером, а автор получил престижную премию National Book Award («Национальная книжная премия»).

Особенно хорош в русской Вики раздел “Оценки”:

Российский писатель Захар Прилепин сравнил Франзена со Львом Толстым: «Франзен пишет на том же, что и Толстой, почти недостижимом уровне — с тонкой прорисовкой самых разных героев, создавая энциклопедию быта, чувств, патологий» [6]. Российский поэт и писатель Дмитрий Быков в интервью Youtube-каналу “ещенепознер” назвал Джонатана Франзена одним из лучших мировых писателей, наряду с Томасом Пинчоном и Джесс Болл[7].

Представляю массовый сарказм по поводу последнего абзаца. Однако, справедливости ради, если такие разные авторы, как Прилепин, Быков и Лангобард, выделяют Франзена – это о чем-то говорит.