 

Трамп настоял на экспериментальном лечении от коронавируса

21.03.2020, 19:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на применении экспериментального лекарства плаквенил (гидроксихлорохин) против коронавируса, несмотря на критику.

«Гидроксихлорохин и азитромицин, применяемые вместе, могут стать одним из важнейших переломных моментов в истории медицины. <…> Надеюсь, они оба будут применяться», – сообщил Трамп в своем Twitter.

При этом некоторые специалисты выразили сомнение в необходимости применять препарат.

Директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что этот пока нельзя применять против коронавируса, передает ТАСС.

«Информация, на которую вы конкретно ссылаетесь, носит неподтвержденный характер. Это (применение гидроксихлорохина для лечения коронавируса – прим. ВЗГЛЯД) не проводилось в рамках контролируемого клинического испытания, поэтому нельзя сделать окончательное заявление по этому поводу», – подчеркнул он.

Глава управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при американском минздраве Стивен Хан также выразил сомнения по поводу эффективности лекарства.

«Возможно, у нас есть подходящее лекарственное средство, но на данный момент оно может быть не в приемлемой дозировке. Оно может принести больше вреда, чем пользы», – сказал он.

Напомним, в четверг глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что США в экспериментальном порядке планируют применять гидроксихлорохин (плаквенил) для лечения коронавируса. Препарат используется для лечения малярии и артритов.



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