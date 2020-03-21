В Турции запретили пожилым покидать дома

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21.03.2020, 19:30, Новости дня

В Турции запретили выходить на улицу людям старше 65 лет, об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

«Начиная с 00.00 в воскресенье вводится запрет для лиц старше 65 лет, а также для лиц с хроническими заболеваниями выходить на улицу и гулять в парках, садах и на подобных открытых площадках», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Ранее в Турции от коронавируса умер 70-летний бывший главком сухопутных войск генерал Айтач Ялман.

Согласно последним данным, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 234 тыс. человек, почти 10 тыс. человек умерли.



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