В Турции запретили пожилым покидать дома

21.03.2020, 19:30, Новости дня

В Турции запретили выходить на улицу людям старше 65 лет, об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

«Начиная с 00.00 в воскресенье вводится запрет для лиц старше 65 лет, а также для лиц с хроническими заболеваниями выходить на улицу и гулять в парках, садах и на подобных открытых площадках», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Ранее в Турции от коронавируса умер 70-летний бывший главком сухопутных войск генерал Айтач Ялман.

Согласно последним данным, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 234 тыс. человек, почти 10 тыс. человек умерли.