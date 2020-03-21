 

Анна Заворотнюк поразмышляла о роли цвета в жизни человека

21.03.2020, 19:30, Разное

Анна Заворотнюк поразмышляла о том, какую роль в жизни человека играет цвет. Дочь известной актрисы считает, что он является отражением эмоционального, душевного и духовного состояния организма.
На странице Анны Заворотнюк в Instagram появился новый пост, в котором она поразмышляла о значении цвета. Девушка уверена: в разные периоды жизни у человека может меняться любимый цвет. Так происходит из-за перемен в восприятии мира или душевного состояния. Раньше дочери Анастасии Заворотнюк очень нравился зелёный. По её мнению, тогда она подсознательно искала умиротворения. Синий тоже является цветом спокойствия. Белый у многих ассоциируется с чистотой, невинностью и возвышенностью. Для Анны Заворотнюк он имеет духовный оттенок.

Необычный фиолетовый считается цветом поэтов, мудрецов и философов. Кроме того, этот оттенок очень нравился поэту Игорю Северянину.
Наследница знаменитой актрисы также отметила, что оранжевый несёт в себе радость и является любимым цветом её брата. Голубой помогает улучить восприятие информации.

Анна Заворотнюк назвала таинственным чёрный цвет, который имеет много характеристик. Тем не менее, у некоторых он ассоциируется с грустью, тогда как красный является символом любви и страсти.

«Если жительница в красном, она никогда не останется незамеченной», – поделилась Анна Заворотнюк, отметив тот факт, что каждый цвет по-своему прекрасен.



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