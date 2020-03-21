 

В оперативном штабе рассказали о заразившемся коронавирусом ребенке

21.03.2020, 19:30, Новости дня

Среди шести новых выявленных заболевших коронавирусом в Москве оказался ребенок, сообщили в оперштабе по заболеванию.

«В Москве подтверждены шесть новых случаев коронавируса. Среди заболевших есть ребенок, родители девочки ранее были госпитализированы в стационары. Ребенок находится на лечении в больнице имени Башляевой», – говорится в сообщении телеграм-канала «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

У всех зараженных выявили круг близких контактов, включая пассажиров рейсов, с которыми они прибыли. Также установлены водители, забиравшие их из аэропорта. Два человека из близких госпитализированы, остальные находятся под наблюдением врачей.

«Всего к настоящему моменту в столице зарегистрированы 137 случаев заболевания», – уточнили в штабе.

Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами: SU 2381 Женева – Москва 09.03.2020, ТК 419 Стамбул – Москва 15.03.2020.

В субботу Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в Москве перестать пускать посетителей.

В РФ приняли целый ряд мер по обеспечению безопасности граждан на период борьбы с распространения новой коронавирусной инфекции. В нескольких регионах школы и вузы перешли на дистанционное обучение, временно закрыты культурные и спортивные заведения, отменены массовые мероприятия. Руководство ряда предприятий и учреждений приняли решение о переводе сотрудников на домашнюю работу. Ограничено авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии, закрыт въезд для иностранцев.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / На Diamond Princess – 70 новых случаев заражения

19.02 / Россия втрое нарастила военный потенциал возле границ Украины – разведка

18.02 / Елисеев утверждает, что Порошенко не пустили на мероприятие Мюнхенской конференции из-за Зеленского

07.02 / Мнение: Как связаны адмирал Колчак, создание Чехословакии и русское золото

11.03 / Минобороны потребовало с завода Горького 915 млн рублей за срыв поставки МРК «Ингушетия»

13.03 / Пригожин: Нам не будет стыдно за песню РФ на Евровидении

17.03 / Спецслужба ШАБАК начала отслеживать передвижение заразившихся коронавирусом в Израиле

06.02 / Экономика: «Северный поток – 2» может спровоцировать ссору Европы с США

04.03 / В Черновцах соседи инфицированного коронавирусом мужчины требуют изолировать его жену в больнице

03.02 / Дело об убийстве Шеремета. Суд оставил под арестом детского хирурга Кузьменко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска