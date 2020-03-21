В оперативном штабе рассказали о заразившемся коронавирусом ребенке

21.03.2020, 19:30, Новости дня

Среди шести новых выявленных заболевших коронавирусом в Москве оказался ребенок, сообщили в оперштабе по заболеванию.

«В Москве подтверждены шесть новых случаев коронавируса. Среди заболевших есть ребенок, родители девочки ранее были госпитализированы в стационары. Ребенок находится на лечении в больнице имени Башляевой», – говорится в сообщении телеграм-канала «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

У всех зараженных выявили круг близких контактов, включая пассажиров рейсов, с которыми они прибыли. Также установлены водители, забиравшие их из аэропорта. Два человека из близких госпитализированы, остальные находятся под наблюдением врачей.

«Всего к настоящему моменту в столице зарегистрированы 137 случаев заболевания», – уточнили в штабе.

Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами: SU 2381 Женева – Москва 09.03.2020, ТК 419 Стамбул – Москва 15.03.2020.

В субботу Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в Москве перестать пускать посетителей.

В РФ приняли целый ряд мер по обеспечению безопасности граждан на период борьбы с распространения новой коронавирусной инфекции. В нескольких регионах школы и вузы перешли на дистанционное обучение, временно закрыты культурные и спортивные заведения, отменены массовые мероприятия. Руководство ряда предприятий и учреждений приняли решение о переводе сотрудников на домашнюю работу. Ограничено авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии, закрыт въезд для иностранцев.