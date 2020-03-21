Опубликованы зарплаты новосибирских ученых, которые создают вакцину от коронавируса

21.03.2020, 19:30, Разное

Российские исследователи, ежедневно работающие над вакциной от коронавируса в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», имеют заработную плату на уровне 14 500 рублей и более. Новосибирский научный центр является одним из самых крупных в РФ в сфере биотехнологий и вирусологии.

Поскольку специалисты работают практически круглосуточно, им удалось достичь определенных успехов. К примеру, несколько дней назад они заявили о создании сразу нескольких вариантов вакцины против коронавирусной инфекции. К июню нынешнего года появятся более подробные результаты. Сейчас же на официальном интернет-ресурсе «Вектора» опубликовано несколько свободных вакансий.

В глаза сразу же бросаются зарплаты по тем или иным должностям. Старшим научным сотрудникам предложат от 30 000 рублей, обычному ученому – чуть более 14,5 тысяч рублей. Помимо этого, есть вакансия младшего научного сотрудника отдела молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов – им предлагают не менее 20 000 рублей, уточняет сайт Om1.ru.