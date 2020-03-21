“Зря смеется”: на политической карьере Шнурова поставили крест после заявления о Крыме

21.03.2020, 19:26, Разное

В конце февраля поклонники группировки “Ленинград” были ошарашены неожиданным известием: лидер коллектива Сергей Шнуров решил на время завязать с музыкой и попробовать силы в политике. Певец вступил в Партию роста и подал документы на довыборы в Заксобрание Санкт-Петербурга.

А в середине марта Сергей Шнуров дал первое серьезное интервью Тине Канделаки. В ходе беседы телеведущая задала ему вопрос о принадлежности Крымского полуострова. “Крым наш?”, – обратилась она к музыканту. “Поживем – увидим”, – сказал артист после нескольких секунд молчания.

Ответ вокалиста группировки “Ленинград” вызвал негативную реакцию лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Руководитель фракции заявил, что Сергею Шнурову не следовало идти в политику с такой позицией. Он посоветовал артисту заниматься своим делом – музыкой.

Сергей Шнуров не смог пройти мимо замечания и опубликовал в социальных сетях сатирическое стихотворение о Владимире Жириновском: “Тень встает из прошлого, из века. / В суд бы подал, чтоб наверняка, / Но нет. Он с трибуны кукарекал, / Чтоб не забывали старика”.

Выпад Сергея Шнурова прокомментировал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян. В беседе с корреспондентом “Дни.ру” он отметил, что попытка музыканта высмеять оппонента провалилась. Избиратели никогда не забудут его слова о Крыме.

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Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 3 Янв 2020 в 6:12 PST

“В свое время Пугачева шла в политику, да и Собчак тоже пыталась. А кто их на этом политическом пути обнулил? Конечно же, Жириновский! Так что, скорее всего, теперь Владимир Вольфович обнулил и Шнурова. Так что зря Сергей смеется. Думаю, что на этом его политическая карьера завершена”, – выразил мнение Вадим Манукян.