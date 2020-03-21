Мнение: Ядерные силы России и США по состоянию на 2020-й год. Типы МБР

21.03.2020, 19:20, Разное

Продолжение материала о составе российских и американских ядерных дубинках.

Начало смотри вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/d3271.html

Ядерные силы России и США по состоянию на 2020-й год. Типы МБР

Межконтинентальные баллистические ракеты России

Исходя из того, что мы можем наблюдать с помощью спутниковых снимков, в сочетании с информацией, опубликованной в рамках СНВ-III различными источниками правительства США, в России, по-видимому, имеется приблизительно 302 развернутых МБР, которые, по нашим оценкам, могут нести приблизительно 1136 боеголовок. (См. Таблицу 1.) Однако размер сил, которые мы можем наблюдать, трудно сопоставить с заявлениями российских официальных лиц. С 2016 года, а кроме того, совсем недавно, в декабре 2019 года, командующий Ракетными войсками стратегического назначения страны генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в России насчитывается около 400 МБР на боевом дежурстве [10, 11, 12]. Но поскольку Россия объявила по состоянию на сентябрь 2019 года в общей сложности 513 развернутых стратегических пусковых установок, наличие 400 МБР означало бы, что Россия развернула только 113 БРПЛ и бомбардировщиков, что кажется маловероятным [13]. Возможно, Каракаев имеет в виду все МБР в арсенале, а не только те, которые развернуты. В июне 2019 года Каракаев отметил, что к концу года в состав Ракетных войск стратегического назначения будет введено более 30 новых МБР [14]. В декабре 2019 года Каракаев сообщил, что за прошедший год было модернизировано пять ракетных полков [15]. Модернизация сил МБР также включает в себя оснащение модернизированных шахт новыми системами противовоздушной обороны, а новый лазер «Пересвет» был развернут с пятью мобильными дивизиями МБР с целью «прикрыть свои операции маневрирования» [16]

МБР организационно находятся в составе Ракетных войск стратегического назначения в трех ракетных армиях, в общей сложности 11 дивизиях, состоящих примерно из 39 ракетных полков. 40-й [по счету] полк в 12-й дивизии у Юрьи не имеет ядерного вооружения. Силы МБР сокращались в течение трех десятилетий, и Россия прошла около двух третей пути в рамках программы модернизации по замене всех ракет советской эпохи на новые типы к началу 2020-х годов на основе меньше, чем один к одному. В настоящее время в число оставшихся МБР советских времен входят: SS-18, SS-19, и SS-25.

SS-18 (РС-20В или Р-36М2 «Воевода»). SS-18 – это тяжелая шахтная МБР с 10 мощными боеголовками, впервые развернутая в 1988 году. У нее завершается срок эксплуатации, примерно 46 SS-18 с 460 боеголовками остаются в 13-й ракетной дивизии в Домбаровском и 62-й ракетной дивизии в Ужуре. По нашим оценкам, количество боеголовок на каждом SS-18 было сокращено для того, чтобы Россия соответствовала ограничениям СНВ-III для развернутых стратегических боеголовок. Планируется, что SS-18 начнут выводить из эксплуатации в начале 2020 года, когда ее заменит МБР SS-29 («Сармат» или РС-28).

SS-19 (РС-18 или УР-100Н УТТХ). SS-19 с шестью боеголовками на базе ШПУ была принята на вооружение в 1980 году, постепенно снимается с вооружения и заменяется на SS-27 Mod.2 на базе ШПУ (РС-24). Вполне возможно, что SS-19 снята с боевого дежурства, но два полка, которые раньше были вооружены этой ракетой, все еще демонстрируют значительную активность. Небольшое количество переоборудованных шахт SS-19 развернуто с двумя полками 13-й ракетной дивизии в Домбаровском как SS-19 Mod.4 с новым гиперзвуковым планирующим блок «Авангард» (см. ниже).

SS-25 (РС-12М или «Тополь»). Россия продолжает снимать с вооружения свои ракеты SS-25 (РС-12М или «Тополь») со скоростью один или два полка (от 9 до 18 ракет) каждый год, заменяя их на SS-27 Mod.2 (РС-24). Остается некоторая неопределенность относительно того, сколько SS-25 полностью функционирует. Раньше для модернизации баз требовалась значительная реконструкция, но спутниковые снимки показывают, что Россия начала модернизировать базы, просто заменив SS-25 новыми пусковыми установками SS-27 и их вспомогательными транспортными средствами, которые держат под камуфляжными сетями. По нашим оценкам, активными остаются всего 36 SS-25.

Новые МБР включают в себя две версии SS-27: SS-27 Mod.1 и Mod.2. По нашим оценкам, эти две версии теперь несут больше боеголовок, чем все остальные SS-18.

SS-27 Mod.1 – это ракета с одной боеголовкой, известная в России как «Тополь-М», которая представлена как мобильной версией (РС-12М1), так и шахтным вариантом (РС-12М2). Развертывание модели SS-27 Mod.1 было завершено в 2012 году. Всего было поставлено на дежурство 78 ракет: 60 ракет на базе ШПУ в 60-й ракетной дивизией в Татищево и 18 ракет — в мобильном исполнении в 54-й гвардейской ракетной дивизии в Тейково. Российские официальные лица сообщили в 2019 году, что подразделения «Тополь-М» в конечном итоге также будут модернизированы до РС-24 «Ярс».

Учебно-боевой пуск «Тополь-М» 1 октября 2019 года с космодрома Плесецк

В центре внимания нынешней и более масштабной фазы российской модернизации находится SS-27 Mod 2, известный в России как РС-24 «Ярс», который представляет собой модифицированный SS-27 Mod.1 (или «Тополь-М») и может нести до четырех независимых боевых блоков (РГЧ ИН). Развернута впервые в 2010 году, на сегодняшний день количество развернутых МБР «Ярс» оценивается в 140 единиц (как мобильных, так и шахтных). После первоначального развертывания с 2010 по 2012 год первых 18 ракет в двух полках в 54-й гвардейской ракетной дивизии в Тейково, модернизация SS-27 Mod.2 теперь завершена в 39-й гвардейской ракетной дивизии в Новосибирске, в 42-й ракетной дивизии в Нижнем Тагиле, в 29-й гвардейской ракетной дивизии в Иркутске и в 14-й ракетной дивизии в Йошкар-Оле.

В последующем будут модернизированы мобильные дивизии МБР – это 35-я ракетная дивизия в Барнауле и 7-я ракетная дивизия в Выползово. Первым в Барнауле (479-й ракетный полк) заступил на опытное боевое дежурство с «Ярсами» в сентябре 2019 года и полное боевое дежурство в ноябре 2019 года. Следующие три полка должны последовать в течение следующих нескольких лет [17]. Выползовская дивизия начала заблаговременную подготовку к модернизации в 2019 году [18], и вполне возможно, что один из ее двух полков уже снял с боевого дежурства свои пусковые установки SS-25.

Наконец, устройство шахтной версии SS-27 Mod.2 уже идет в 28-й гвардейской ракетной дивизии в Козельске.

Первый полк (74-й ракетный полк) официально начал боевое дежурство с полным комплектом из 10 ракет в ноябре 2018 года, после того как первоначально был введен в эксплуатацию (вероятно, всего с шестью ракетами) в 2015 году [19]. Спутниковые снимки показывают, что модернизация идет полным ходом на всех шахтах второго полка (168-й ракетный полк), причем ракеты, как считается, были установлены в четырех из десяти шахт. Помимо самой ракеты, модернизация включает в себя обширную модификацию внешнего периметра, внутренних дорог и объектов. Каждый объект также получает новую стационарную систему противовоздушной обороны, вероятно, для защиты шахт от крылатых ракет и беспилотников.

Министерство обороны России сообщает, что завершение всей подготовительной инфраструктуры для баз «Ярс» по всей стране планируется завершить к 2021 году [20], хотя полное завершение, вероятно, займет больше времени.

Учебно-боевой пуск «Ярс» 17 октября 2019 года с космодрома Плесецк

Окончательная разработка и развертывание компактной версии SS-27, известной как «Рубеж» («Ярс-М» или РС-26), похоже, что была отложена до завершения текущей программы перевооружения к концу 2020-х годов [21]. 3 Железнодорожная версия, известная как «Баргузин», похоже, была отменена.

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3 Подробнее о РС-26 см. Nuclear Notebook «Ядерные силы России», 2016 г. [24].

Россия также разрабатывает SS-29 или «Сармат» (РС-28), который начнет заменять SS-18 (РС-20В) к 2021 году. Три бросковых испытания были проведены в декабре 2017 года, в марте 2018 года и в мае 2018 года в Плесецком Космическом центре, что включало холодный запуск и испытательный пуск первой ступени и вспомогательного двигателя «Сармата». Эти испытания первоначально были запланированы на 2016 год, но были отложены из-за трудностей, возникших в ходе испытаний прочности ракеты. По словам генерального директора Роскосмоса Димитрия Рогозина, в настоящее время проводятся дополнительные испытания с запуском двигателей второй и третьей ступеней, которые должны были быть завершены к концу 2019 года [22]. Завершающие этапы испытаний, которые будут включать испытательный пуск силами 62-й ракетной дивизии в Ужуре, будут завершены к концу 2020 года, после чего «Сармат» будет официально передан военным. Серийное производство, как ожидается, начнется в 2021 году [23].

Существует много слухов о SS-29, который в некоторых средствах массовой информации назвали «Сыном сатаны», потому что это продолжение комплекса SS-18, называемого в Соединенных Штатах и НАТО «сатаной» – вероятно, чтобы отразить его необычайно разрушительную силу. Слухи о том, что SS-29 может нести 15 или более боевых блоков РГЧ ИН, кажутся преувеличенными. Мы ожидаем, что он будет иметь примерно то же количество блоков, что и SS-18, плюс средства проникновения. Возможно, небольшое количество ракет будет оборудовано для доставки гиперзвуковых планирующих блоков «Авангард», которые в настоящее время устанавливаются на ограниченном количестве ракет SS-19 Mod.4 в Домбаровском. Если SS-29 заменит все нынешние SS-18, то он будет установлен в общей сложности в 46 шахтах трех полков в Домбаровском ракетном соединении и в четырех полках в Ужурском ракетном соединении. Первые две SS-29 могут быть развернуты в Ужуре в 2021 году, а следующие четыре будут поставлены в 2022 году [24].

Новая гиперзвуковая планирующая система «Авангард» предназначена для обхода средств противоракетной обороны и первоначально устанавливается на модифицированные ракеты SS-19 (SS-19 Mod.4) в Домбаровском, а, возможно, позднее на ракеты SS-29 в Ужуре. Две ракеты в Домбаровском начали боевое дежурство 27 декабря 2019 года, и полк в конечном итоге получит полный комплект из шести ракет [25]. Второй полк из шести ракет, как сообщается, будет добавлен к концу 2027 года, что совпадет с завершением текущей государственной программы перевооружения [26]. По словам Каракаева, необходимая инфраструктура для поддержки развертывания «Авангарда» в настоящее время завершается [27]. Это объясняет, почему на двух объектах, которые были впервые поставлены на дежурство в 621-й ракетный полк, по-прежнему, по-видимому, идет модернизация с новыми, отличающимися от прежних периметрами безопасности, в дополнение к новым сооружениям для личного состава и охраны. Также модернизируются еще две шахты, предположительно для следующих двух ракет «Авангард». Подобно новым шахтам в Козельске, модифицированные шахты в Домбаровском, похоже, имеют какую-то версию системы ПВО.

В то время как в «Nuclear Posture Review» за 2018 год предполагалось, что российские ракетные войска будут со временем увеличиваться, это не обязательно будет иметь место. Национальный центр воздушной и космической разведки США предсказал в 2017 году, что «количество ракет в российских МБР будет продолжать сокращаться из-за соглашений о контроле над вооружениями, старения ракет и ограниченности ресурсов» [28]. Таким образом, если СНВ-III не окажется под угрозой, эта тенденция, скорее всего, сохранится, хотя уровни вооружений, вероятно, выровняются по мере завершения программы модернизации. Срок действия договора истекает в 2021 году, но может быть продлен на пять лет с одобрения президентов России и США.

После прежней неопределенности относительно того, будут ли новые стратегические системы России вписываться в правила подсчета в рамках договора СНВ-III, заместитель директора Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России заявил в ноябре 2019 года, что «Сармат» и «Авангард» могут быть «легко вписаны» в договор. Что касается «Сармата», он сказал, что он войдет в договор «как новый тип МБР, для этого прописан соответствующий порядок, соответствующая процедура, начиная с появления прототипа и до принятия на вооружение». Он также отметил, что «Авангард» «войдет в договор очень плавно», потому что «это вариант боевого оснащения для МБР существующего типа, на который договор также распространяется» [29]. В декабре Путин заявил, что Россия готова немедленно продлить новый договор СНВ «без каких-либо предварительных условий» [30].

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил в июле 2019 года, чтобы в будущем все российские ракеты снимаемые с вооружения были «использованы при запусках», это означает, что они будут утилизироваться для гражданских целей, таких как космические запуски или отклонение астероидов. Эта концепция уже пользовалась успехом с космической ракетой-носителем «Днепр», которая основывалась на выведенной из эксплуатации SS-18, но вскоре может быть расширена для включения в нее других типов снимаемых МБР, таких как SS-19 и SS-25 [31].

Ожидается, что в период между 2019 и 2021 годами Ракетные войска стратегического назначения проведут девять испытательных пусков МБР: два «Сармата», три «Ярса» и четыре «Тополя» [32]. Например, в июле 2019 года РВСН запустили МБР «Тополь» с Капустина Яра на полигон Сары-Шаган в Казахстане. Однако, учитывая, что Казахстан ратифицировал Договор о запрещении ядерного оружия в августе 2019 года, неясно, будет ли страна продолжать разрешать России использовать свой испытательный полигон в Сары-Шагане для запуска МБР после вступления договора в силу. В статье 4 (2) договора отмечается, что каждое государство-участник должно обеспечить «ликвидацию или необратимую конверсию всех объектов, связанных с ядерным оружием». Это обязательно будет включать Сары-Шаган, который явно связан с российским ядерным оружейным комплексом [33]. Также это означает, что после вступления в силу договора Казахстану предстоит принять жесткое решение о том, следует ли полностью соблюдать договор и ставить под угрозу отношения с Россией или ослаблять его соблюдение.

Россия также разрабатывает ядерную крылатую ракету с ядерным двигателем, известную как 9М730 «Буревестник» (обозначение НАТО – SSC-X-9 Skyfall). Эта ракета столкнулась с серьезными проблемами: по данным военной разведки США, она потерпела неудачу почти десять раз с момента начала испытаний в июне 2016 года [34]. В ноябре 2017 года в результате неудачного испытания ракета была потеряна в море, что потребовало значительных усилий по подъему [35]. Аналогичные усилия по восстановлению в августе 2019 года привели к взрыву, в результате которого в Неноксе погибли пять ученых и два солдата; связь взрыва со Skyfall была подтверждена чиновниками Госдепартамента США в октябре 2019 года [36].

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Межконтинентальные баллистические ракеты США

Военно-воздушные силы США оперируют мощью из 400 МБР «Minuteman III», базирующихся в шахтах, разделенных на три крыла: 90-е ракетное крыло на авиабазе имени Ф.Э. Уоррена в Колорадо, Небраске и Вайоминге; 91-е ракетное крыло на авиабазе Минот в Северной Дакоте; и 341-е ракетное крыло на базе ВВС Мальмстрем в Монтане. В дополнение к 400 шахтам с ракетами, еще 50 шахт хранятся «в горячем резерве», чтобы при необходимости загрузить хранимые ракеты. Каждое крыло имеет три эскадрильи, каждая с 50 шахтами «Minuteman III». Они все вместе контролируются пятью центрами управления пуском.

400 МБР оснащены для несения по одной боеголовке – 300 килотонн W87/Mk21 или 335 килотонн W78/Mk12A. МБР, оснащенные W78/Mk12A, тем не менее, теоретически в случае необходимости могут быть оснащены двумя или тремя независимо нацеливаемыми боевыми блоками каждая, в общей сложности 800 боевых блоков, доступных, при необходимости, силам МБР. В 2015 году МБР завершили многолетнюю программу модернизации стоимостью в несколько миллиардов долларов, чтобы продлить срок службы «Minuteman III» до 2030 года. Хотя Соединенные Штаты официально не развернули новую МБР, модернизированные «Minuteman III», по словам персонала ВВС, «в основном являются новыми ракетами, за исключением корпуса» [37].

Текущая программа модернизации военно-воздушных сил включает в себя модернизацию компонентов боевого снаряжения, взрывателей и заряда разделяющейся боеголовки (головной части) Mk21, общей стоимостью чуть более миллиарда долларов. Публично заявленная цель этого обновления состоит в том, чтобы продлить срок службы головной части, но, как представляется, усилия также включают в себя добавление «компенсации высоты взрыва» для повышения эффективности нацеливания боеголовок [38]. Приоритет на замену взрывателя Mk21. Всего было запланировано 693 замены взрывателей; однако, как сообщается, новые взрыватели также будут установлены на ракете – грядущей замене Minuteman, что означает, что программа модернизации взрывателей, вероятно, значительно расширится для размещения этих новых ракет [39]. Усилия дополняют аналогичную модернизацию взрывателей в настоящее время к боеголовке W76-1/Mk4A военно-морского флота. Расширенные возможности прицеливания могут также позволить снизить мощность будущих конструкций боеголовок.

Имеется возможность повторного продления срока эксплуатации (life-extension) «Minuteman III». В марте 2019 года, начальник штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС заметил в своем заявлении в подкомитете по стратегическим силам, что была еще одна возможность продлить жизнь ракет до того, как «Minuteman III» придется заменить [40]. Тем не менее, ВВС решили не продлевать срок эксплуатации, вместо этого решили приобрести МБР совершенно нового поколения.

В августе 2017 года ВВС заключили контракты с Boeing и Northrop Grumman на сумму 678 миллионов долларов на проработку предварительных исследований для МБР следующего поколения, которая в настоящее время известна как Наземный Стратегический Сдерживающий Фактор (НССФ) [41]. В октябре 2019 года руководитель программы НССФ заметил, что официальное наименование ракеты будет выбрано в течении 12 месяцев [42]. 16 июля 2019 года ВВС издали формальный «запрос предложений» фазы конструкторской и производственной проработки (Engineering and Manufacturing Development – EMD) программы НССФ, которая включает пять вариантов серийной партии для производства и развертывания системы [43].

Поскольку в настоящее время контракт на технологическое развитие и снижение рисков заключают две компании, ожидалось, что обе, «Boeing» и «Northrop Grumman», будут претендовать на контракт EMD. Однако всего через неделю после того, как был выдан запрос предложений, «Boeing» неожиданно оспорила конкурс, заявив, что «нынешний подход не обеспечивает равных условий для честной конкуренции» [44]. Похоже, что спор связан с приобретением «Northrop Grumman» компании «Orbital ATK», которая в 2018 году являлась одной из двух американских компаний, производящих твердотопливные ракетные двигатели и ракеты-носители. Согласно условиям приобретения, «Northrop Grumman» должен предоставить «твердотельные ракетные двигатели, которые будут доступны на недискриминационной основе при определенных условиях и процессах». Тем не менее, «Boeing» выразил обеспокоенность тем, что «Northrop Grumman» не будет выполнять это условие, что ставит «Northrop Grumman» в более выгодное положение в процессе торгов по сравнению с «Boeing», который не производит эти системы собственными силами. По состоянию на октябрь 2019 года Федеральная торговая комиссия начала расследование по поводу соблюдения этого условия «Northrop Grumman» [45]. Контракт EMD первоначально планировалось заключить в четвертом квартале 2020 финансового года; однако, неясно, намерены ли ВВС пересмотреть условия конкурса, учитывая почти полную уверенность в том, что контракт будет стоить гораздо дороже, если «Northrop Grumman» останется единственным участником.

Планируется, что новая ракета начнет заменять «Minuteman III» в 2029 или 2030 году. Планируется закупить 666 ракет, из которых 400 будут развернуты, а оставшаяся часть будет использована для испытательных пусков и в качестве запасных – по ориентировочной стоимости 100 миллиардов долларов [46]. Военно-воздушные силы заявляют, что НССФ будет соответствовать существующим требованиям эксплуатанта, но будет иметь адаптируемость и гибкость, что позволит их использовать до 2075 года [47]. Ожидается, что новая ракета будет иметь бо́льшую дальность, чем «Minuteman III», что позволит нацелить ее не только на Россию из континентальной части Соединенных Штатов, но также потенциально на Китай, Северную Корею и Иран.

НССФ смогут нести как моноблочные, так и разделяющиеся головные части. ВВС первоначально планировало вооружить НССФ «продленной» (life-extended) версией существующих боевых блоков W78 и W87. Модифицированный W78, известен под названием «Interoperable Warhead 1» (IW-1). Но в 2018 году ВВС и Национальная администрация по ядерной безопасности отменили модификацию W78 и вместо нее предложили программу замены W78 (W78 Replacement Program) с использованием боевых блоков W87-1. Новый боевой блок будет использовать подобный W87 плутониевый заряд, «с использованием хорошо проверенной изначальной конструкции ИВВ [инертное взрывчатое вещество]» [48]. Новый боевой блок будет установлен в модифицированную версию головной части Mk21 и обозначен как W87-1/Mk4A. В октябре 2019 года «Lockheed Martin» выиграл контракт на сумму около 3 миллиардов долларов США для интеграции разделяющихся боеголовок Mk21 в НССФ, победив конкурентов из «Boeing», «Raytheon», «Northrop Grumman» и «Orbital ATK» (которым сейчас владеет «Northrup Grumman») [49]. Поскольку головная часть W87-1/Mk21A будет тяжелее существующей W78/Mk12A, секция полезной нагрузки НССФ будет объемнее, чтобы вместить нужное количество боевых блоков, и на иллюстрация НССФ от Northrup Grumman’s показана ракета, отличающаяся от существующей «Minuteman III», с расширенной верхней частью корпуса и секцией полезной нагрузки [50].

ВВС провело 4 летных испытания ракеты «Minuteman III» в течении 2019 года [51].

Первое испытание состоялось 5 февраля, когда «Minuteman III» взятая с базы ВВС Minot была дистанционно запущена с базы ВВС Ванденберг при помощи Системы управления бортовым запуском (Airborne Launch Control System – ALCS) с борта самолета ВМФ E6-B Mercury в район Рейгановского испытательного полигона на атолле Кваджалейн в Западной Атлантике [52].

Второй тестовый пуск состоялся 1 мая, когда «Minuteman III», взятая с базы ВВС имени Ф. Э. Уоррена, была запущена с базы Ванденберг на полигон Рейгана. [53].

Третий тестовый пуск состоялся 9 мая, когда «Minuteman III», взятая с базы ВВС имени Ф.Э. Уоррена, была запущена с базы Ванденберг на полигон Рейгана [54]. Соединенные Штаты редко проводят два испытания МБР в течение одного месяца; однако ВВС утверждают, что эти испытательные пуски обычно планируются на месяцы или даже на годы вперед и, следовательно, не связаны с геополитическими событиями. При том, что этот пуск напрямую совпал с тем, что Северная Корея значительно расширила свою программу испытаний ракет, поскольку переговоры с президентом Трампом были прерваны в феврале 2019 года, а Северная Корея даже провела испытания двух собственных ракет в тот же день, что и запуск «Minutemen III» [55].

Четвертый тестовый пуск состоялся 2 октября, когда ракета «Minuteman III», взятая с базы ВВС Мальмстрем, была запущена с базы Ванденберг на полигон Рейгана [56].

5 февраля 2020 года с шахтной пусковой установки авиабазы «Ванденберг» в штате Калифорния состоялся новый испытательный пуск МБР «Minuteman III» – первый в 2020 году. Невооруженная ракета, пролетев 6,76 тыс. км, поразила заданную цель на полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана. Этот запуск является первым после создания космических сил США [57].

Видео пуска Minuteman III 5 февраля 2020 года

http://rvsn.ruzhany.info/0_2020/rnf_2020.html – цинк (по ссылке доступен список источников и словарь сокращений)