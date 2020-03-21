Более 20 тысяч волонтеров вызвались заразиться вирусами семейства COVID-19

21.03.2020, 19:18, Разное

Более 20 тысяч человек будут участвовать в программе по разработке вакцины от нового типа коронавируса совместно с учеными британской исследовательской группы hVIVO. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Волонтеры должны будут заразиться не самим COVID-19 из-за отсутствия лекарства, а вирусами того же семейства. За это им выплатят 4,4 тысячи долларов. Если добровольцы после введения препарата не заболеют, то лекарство будет считаться эффективным.

Издание отмечает, что обычно на участие в подобных экспериментах регистрируются несколько человек в день, однако рекламная кампания за несколько дней привлекла более 20 тысяч добровольцев. В рамках программы волонтеров изолируют до тех пор, пока они не выздоровеют.

За последние сутки, по данным Всемирной организации здравоохранения, новым коронавирусом заразились более 24 тысяч человек. Таким образом, общее число случаев заболевания в мире достигло 234 тысяч. Жертвами стали 9,8 тысяч человек, при этом медикам удалось вылечить почти 92 тысячи пациентов.

На этой неделе ВОЗ сказала о начале испытаний вакцины против COVID-19. Препарат от вируса на людях уже тестируют в США. РФ же приступила к испытаниям вакцины на животных. В Роспотребнадзоре рассчитывают, что применять ее можно будет уже в четвертом квартале 2020 года.