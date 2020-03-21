Британские ученые назвали специфический симптом коронавируса

21.03.2020, 19:16, Новости дня

Эксперты Британской ассоциации оториноларингологии (ENT UK) пришли к выводу, что люди с вызванным новым коронавирусом заболеванием могут перестать чувствовать вкус еды или различать запахи.

Этот признак поможет определить наличие болезни у тех, кто переносит болезнь бессимптомно, уверены исследователи, передает ТАСС.

«Есть убедительные факты из Южной Кореи, Китая и Италии о том, что у значительного числа пациентов с доказанной инфекцией COVID-19 развилась аносмия/гипосмия (потеря/ снижение обоняния – прим. ВЗГЛЯД). В Германии сообщается, что более чем в двух из трех подтвержденных случаях имела место аносмия. В Южной Корее, где тестирование было более широко распространено, у 30% пациентов с положительным тестированием аносмия была главным симптомом при легких формах заболевания», – отметили в ENT UK.

При этом потеря обоняния есть только в 10-15% случаев при любых коронавирусных инфекциях или при более чем 200 известных вирусах. Но с учетом того, что в мире развивается пандемия коронавируса, они рекомендуют обращать на этот фактор внимание для пациентов, у которых нет других симптомов коронавируса.

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что у детей чаще всего в случае нового коронавируса наблюдаются схожие с ОРВИ симптомы.

В субботу глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии Антони Песенти опроверг распространенное мнение о том, что тяжелая форма коронавирусной инфекции может затронуть только пожилых людей.

Согласно последним данным, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 234 тыс. человек, почти 10 тыс. человек умерли.