Итальянские медики назвали повышающие опасность коронавируса заболевания

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21.03.2020, 19:09, Разное

На текущий момент количество смертей инфицированных коронавирусом людей в мире – около 10 тысяч. В группе риска находятся граждане пожилого возраста, однако итальянские учёные говорят, что и некоторые заболевания повышают опасность коронавирусной инфекции COVID-19.

Медики из Ломбардии утверждают, что при наличии у человека сердечно-сосудистых заболеваний риск смерти в случае заражения коронавирусом повышается на 10,5%, а у диабетиков – на 7,3%. Кроме того, опасность усугубляется при различных видах онкологии, гипертонии, аллергиях, астме и болезнях лёгких. Поэтому итальянские медики рекомендуют данным категориям людей с особым вниманием относиться к появляющимся симптомам, своевременно делать тесты на коронавирус и консультироваться с врачами. Не меньше внимания здоровью и мерам профилактики нужно уделять и остальным, что поможет избежать заражения.

Российский телеведущий и доктор Александр Мясников рассказал, что при сниженном иммунитете риск заражения коронавирусом повышается. Следует исключать факторы, негативно влияющие на иммунную систему, а это вредные привычки и избыточный вес. При этом физической активности, напротив, стоит уделять время ежедневно – хотя бы дома.



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