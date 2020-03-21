 

Razer планирует снабжать медиков бесплатными масками для защиты от коронавируса

21.03.2020, 19:09, Разное

Компания Razer начнёт массовый выпуск медицинских масок. Несколько производственных линий перепрофилируют для производства специальных защитных средств, необходимых в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.
Известный производитель игровых периферийных компьютерных устройств начнёт массовый выпуск марлевых повязок, далее ими начнут бесплатно снабжать медиков, работающих в разных странах. Один из заводов компании полностью адаптируют для выпуска хирургических масок, причём потенциал предприятия определён на уровне 1 млн изделий. Далее их передадут в дар правительствам, а также органам здравоохранения во многих государствах мира. Первая партия предназначается для Сингапура, где находится штаб-квартира Razer. Вместе с тем представители известного производителя контактируют с региональными властями, чтобы выяснить приоритет направления поставок марлевых повязок.

Компания предпринимает значительные усилия, так как мир в настоящее время находится в беспрецедентным состоянии из-за COVID-19. Известный бренд по выпуску компьютерных продуктов выделяет собственные ресурсы для массового выпуска необходимых средств защиты, в которых нуждаются люди. Речь идёт о недопущении дальнейшего распространения коронавируса.



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